ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #12Feb - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 104.484.972 infectados y 2.270.990 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

“El covid-19 se quedará entre nosotros”: Agencia sanitaria europea insta al mundo a prepararse para vivir con el virus

El mundo debe ser consciente de que el covid-19 se quedará entre nosotros. Así lo advirtió este viernes la directora de la agencia europea encargada de enfermedades en una entrevista con la AFP. “Ahora parece más probable que se quede a que desaparezca”, declaró Andrea Ammon, directora del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). EN

Los números que prueban por qué no debemos subestimar al coronavirus

Ya ha pasado más de un año desde que los primeros casos de muerte ocasionadas por una nueva enfermedad respiratoria, luego denominada como COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), surgieron en Wuhan, China a raíz del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La historia que se desenvolvió luego es conocida: expansión mundial del virus, muertes y acciones de distintos gobiernos del mundo en busca de contener, en la medida de lo posible, las pérdidas humanas y económicas provocadas por la pandemia. Infobae

OMS pide reducir contagio para que variantes no afecten vacunas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó este jueves a aumentar los esfuerzos para reducir la transmisión del coronavirus y evitar así que las nuevas mutaciones puedan afectar a la eficacia de las vacunas. «A menos que detengamos la transmisión ahora, los esperados beneficios de las vacunas para controlar esta pandemia podrían no ser evidentes», señaló en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge. UR

Unicef alcanza un acuerdo con Pfizer para contribuir a su programa de vacunas

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia anunció la noche del jueves un acuerdo con Pfizer y BioNTech para distribuir su vacuna contra el covid-19 dentro de su programa Covax para países en desarrollo durante el año 2021. Se espera que la distribución de las vacunas comience antes de finales de marzo, una vez estén garantizados los requisitos de distribución, almacenamiento y conservación de los viales, que requieren de muy bajas temperaturas para mantenerse en buen estado. EN

Detectaron una nueva variante del coronavirus en el sur de California

Un equipo internacional de científicos ha detectado una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 en el sur de California y ha comprobado que el 44 por ciento de las muestras que se recogieron y estudiaron en el mes de enero correspondían a esa variante. Los resultados de su investigación aparecen hoy publicados en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), donde los investigadores han corroborado que las nuevas variantes llegan a convertirse en predominantes a través de un proceso de selección evolutiva que no se conoce bien. Infobae