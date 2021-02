Con esposas en mano, Iris Varela amenazó a Guaidó con detenerlo ella misma - Runrun

La oficialista criticó a los diputados opositores que forman parte de la AN del presidente interino

Iris Varela, actual diputada y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro, amenazó este miércoles, 3 de febrero, con detener ella misma al presidente encargado, Juan Guaidó.

Durante el programa Vladimir a la 1, que transmite Globovisión, con esposas en mano, la oficialista dijo que ella misma detendría a Guaidó si tiene la posibilidad.

“Estas esposas son para ponérselas a Guaidó. Donde lo vea, hermano. Esas esposas yo las compré, donde venden artículos de defensa personal”, dijo Varela en la entrevista.

Asimismo, aseguró Varela aseguró que, donde vea a Guaidó, lo detiene y lo pondría a la orden del Ministerio Público o lo lleva a la Policía.

“Donde lo vea lo voy a detener, porque está cometiendo un delito en flagrancia”, insistió Varela en su amenaza.

Según la diputada chavista, Guiadó “es un prófugo de la justicia venezolana”, y advirtió: “Es hora de que responda por todo el daño que le ha hecho al país”.

Por otra parte, criticó a los diputados opositores que forman parte de la AN de Guaidó: “Yo soy la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional y no me calo una comisión delegada paralela, no me calo unos diputados no electos, unos usurpadores de cargo”.

Además, exigió explicación del motivo “por el cual un sujeto que comete delitos en flagrancia no se le detiene”.