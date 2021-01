Vecchio cree que gobierno de Biden no restará apoyo a Venezuela - Runrun

Vecchio señaló que Biden mantiene la visión de querer dar ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, consideró que el gobierno de Joe Biden no restará apoyo a Venezuela.

Durante una entrevista concedida a César Miguel Rondón, Vecchio manifestó que el gobierno del nuevo presidente de EEUU lo que podría hacer es cambiar su táctica, pero no restar apoyo a Venezuela.

“Biden hace cuatro años fue vicepresidente y conoció el tema de Venezuela ahora es mucho peor, donde ahora hay un Maduro que no estaba acusado de delitos de lesa humanidad y que no tenia una acción en su contra de la Corte Penal Internacional, que no había sido acusado por narcotráfico”, expresó Vecchio.

Asimismo, argumentó que Biden ha condenado las violaciones a los derechos fundamentales que se cometen en Venezuela y que incluso denunció la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Por otra parte, consideró que los políticos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, coinciden en que la solución a la crisis venezolana pasa por una elecciones presidenciales.

En ese sentido, sostuvo que la administración de Joe Biden mantiene la visión de querer dar ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos.

A propósito, Vecchio informó en su cuenta de Twitter que fue invitado a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, que se realizará este miércoles 20 de enero.

Con información de TalCual