Colombia estima vacunar cerca de 800 mil migrantes venezolanos contra la COVID-19 - Runrun

El funcionario colombiano indicó que existen tres grupos de población migrantes: extranjeros residentes, migrantes transitorios y población pendular

Foto: AP

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud de Colombia, explicó cómo será el proceso de vacunación de migrantes venezolanos, contra la COVID-19 en ese país.

De acuerdo con una nota de El Tiempo, Ruiz Gómez indicó que existen tres grupos de población migrante: los extranjeros residentes en Colombia, migrantes están identificados en las bases de datos del Ministerio de Salud y tienen derecho a la misma cobertura en salud que cualquier colombiano.

“En el caso de la población venezolana (registrada como residente ante el gobierno colombiano) son alrededor de 800 mil personas, que están identificadas y con esas personas estaremos en temas de vacunación”, dijo el funcionario colombiano.

Asimismo, dijo que hay otro grupo de migrantes transitorios, que son personas de difícil ubicación por su condición transitoria y a los cuales es casi imposible hacerles seguimiento por no tener una residencia definida.

Por último, señaló que está la población pendular, es decir, que entra y sale del país. “A esa población, ni desde el marco legal ni desde las consideraciones técnicas existe una obligación de atenderlos”.

“Esas poblaciones no van a ser sujeto activo del programa de vacunación, en la medida que no nos generan inmunidad de rebaño, ya que esas personas volverían inmediatamente a su país, generándonos un efecto de congestión en los servicios, de no control del esquema de vacunación y de no programación”, aseveró Ruiz Gómez.

