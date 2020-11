Kristhyan Benitez invita a reencontrarse con las tradiciones - Runrun

El pianista venezolano presentará el próximo domingo 20 de diciembre un concierto, vía streaming, con el que promete un nostálgico recorrido musical no solo por los sonidos de la navidad, sino también por un icónico repertorio que se paseará por obras clásicas hasta boleros

Fotografia: Anabella Padula

Luego de su muy exitosa presentación en la Concha Acústica de Bello Monte, Caracas, el pasado 8 de marzo junto a la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, Kristhyan Benítez se reencontrará de nuevo con el público, esta vez, vía streaming, sorteando las limitaciones que la pandemia ha impuesto.

Benítez, considerado el mejor pianista venezolano de su generación, preparó un emocionante repertorio musical compuesto por aguinaldos, obras clásicas, boleros, tangos, folklore, jazz y algunas versiones pop, todo con la intención de que los espectadores reconecten con las tradiciones que se han ido perdiendo en los últimos años.

“La navidad es una época de unión, de reencuentro, de familia… El 2020 ha sido un año particularmente difícil, y en estas navidades muchas familias no podrán reunirse físicamente, pero sí en sentimiento, y es aquí donde la música juega un importante papel, un rol sanador que llena y transforma el alma”, aseguró Benítez.

“Además, creo que es una perfecta oportunidad para regalar una experiencia. Estamos acostumbrados a darnos cosas materiales, pero si algo hemos aprendido durante estos últimos meses es el valor de las vivencias”, agregó el pianista venezolano.

La última vez que Benítez se presentó en vivo fue el pasado 8 de marzo junto a la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho en un concierto por el Día Internacional de la Mujer en la Concha Acústica de Bello Monte, ocasión en la que se rompieron todos los récords de asistencia con más ocho mil espectadores presenciales.

Aunque espinoso, por la pandemia que paralizó al mundo, el 2020 ha sido prolífico para Kristhyan, quien publicó dos álbumes: “Nosotros”, una recopilación de éxitos venezolanos de distintos géneros y épocas ganador en los Global Music Awards como mejor álbum. Y “Latin American Classics”, un amplio repertorio de clásicos latinoamericanos, editado por la prestigiosa marca de pianos Steinway & Sons, del que es artista exclusivo.

La cita será el próximo domingo 20 de diciembre a las 8:00 pm hora Venezuela (7:00 pm Miami), cuando Benítez, residenciado en Nueva York, ofrezca un recital de más de 60 minutos completamente en vivo, pero que quedará disponible on demand hasta el viernes 25 de diciembre. Los tickets están a la venta en la plataforma ticketplate.com

Acerca de Kristhyan Benitez

“Es uno de los más brillantes lideres del proceso musical venezolano y del continente”, así lo calificó el maestro José Antonio Abreu, Fundador del Sistema de Orquestas y Coros de Venezuela. Y es que a sus 37 años de edad, este pianista caraqueño acumula una magnífica experiencia artística. Se ha presentado con la Sinfónica de Berlín, con San Francisco Symphony Orchestra, Sinfónica Nacional de la Habana, Miami Symphony Orchestra, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta de la Universidad Autónoma de Nueva León, Palm Beach Symphony, Orquesta Sinfónica Teresa Carreño, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y con casi todas las orquestas venezolanas, bajo las batutas de los Maestros Claudio Abbado, Gustavo Dudamel, Piero Gamba, James Orent, Ramón Tébar, Giancarlo Guerrero, Eduardo Marturet, Carlos Riazuelo, Felipe Izcaray, Jose Luis Castillo, Alfredo Rugeles, Benjamin Zander, Patrick Lange, y Maestros de su misma generación como la mexicana Alondra de la Parra, y los venezolanos Christian Vásquez y Diego Matheuz.

Benítez inicio sus estudios de piano a los cuatro años de edad con la pianista venezolana Olga López. Ha recibido clases con Susan Starr, Judit Jaimes, Frank Fernández, Abraham Abreu, Marco Antonio D’Almeida, Walter Blankenheim, Elgin Roth, Lylia Zilberstein, Tamas Ungar, Solomon Mikowsky, Nelson delle Vigne, Cyprien Katsaris, Jerome Lowenthal, Jaques Rouvier, Jean-Phillipe Collard, Michael Lewin, entre otros.

Ha cursado estudios en Oberlin Conservatory of Music, Ohio; en Manhattan School of Music, Nueva York; L’Ecole Normale de Musique, Paris, y en Boston Conservatory at Berklee, donde recibió el Doctorado en Artes Musicales y el Artist Diploma con el que representó a dicha institución como Embajador Musical a nivel mundial.

En los tres últimos años, Benítez protagonizó una gira como solista por 11 ciudades de China, presentándose en importantes teatros como el National Center for the Performing Arts en Beijing, el Fuzhou Fujian Grand Theater, y el LIuzhou Art Center. Además de debutar en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, y contar con presentaciones periódicas en España, Miami, Newport, Nueva York y Boston.

El 2 de febrero de 2020 publicó “Nosotros”, su tercer álbum de estudio. Una recopilación de temas venezolanos de distintas épocas y géneros versionadas en piano clásico. El 7 de agosto de 2020 lanzó, de la mano de la disquera de Steinway & Sons, “Latin American Classics” un álbum con diferentes clásicos de la música latinoamericana para piano.

