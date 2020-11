Las perlas que soltó James Story en su primera entrevista como embajador de los EE.UU. para Venezuela - Runrun

La designación de Story ocurre luego de 10 años sin que ningún representante ocupara el cargo, pues desde el año 2010, Estados Unidos no tiene diplomáticos en su embajada de Caracas por la ruptura de sus relaciones con el gobierno de Hugo Chávez

Este jueves, 19 de noviembre, el recién designado embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, ofreció su primera entrevista con el periodista Melanio Escobar, en donde conversaron sobre diversos temas de política exterior que involucran directamente al país.

A través de Instagram, James Story afirmó que para los venezolanos tener ahora un embajador y no un encargado de negocios “es un mensaje muy claro” sobre la línea de trabajo que mantendrá Estados Unidos con Venezuela.

Aquí las perlas que soltó James Story en su primera entrevista como embajador de Estados Unidos para Venezuela:

Sobre las sanciones

– “El Senado norteamericano seguirá apoyando al pueblo de Venezuela siempre. Es un mensaje claro y bueno para todos”

– “Las sanciones son una cosa, pero los problemas que tiene Maduro y otros de su grupo no solo son un problema político, sino también un problema judicial. Estamos hablando de indictments, juicios en el departamento de justicia sobre narcoterrorismo, narcotráfico y ahora también tiene otros problemas de carácter internacional desde la ONU con la señora Bachelet del grupo ff indicios quienes dicen que hay crímenes de lesa humanidad”.

– “En la política siempre tiene cambios, porque siempre estamos ajustando, aprendiendo… pero la dirección es bastante clara”

Sobre las elecciones del 6 de diciembre

– “El mundo no reconoció el resultado del fraude de mayo de 2018, no van a reconocer el fraude que está en marcha para el 6 de diciembre. Sabemos que el dictador no puede fortalecerse o buscar legitimidad a través de otro proceso ilegítimo”.

– “Apoyamos la legitimidad, apoyamos a las instituciones y apoyamos a los venezolanos a tener la oportunidad de elegir sus líderes”.

Apoyo al Gobierno Interino y la consulta popular

– “Creemos que es mucho más poderoso que el gobierno interino esté dentro de Venezuela y no afuera porque dentro se están haciendo todas las labores en la calle”.

– “Felicito a Juan Guaidó por el trabajo que está haciendo de la consulta popular en los barrios de Venezuela. La consulta popular va a ser un éxito”.

– “Es importante que los venezolanos dentro de Venezuela alcen la voz y defiendan sus derechos constitucionales”.

Ayudas para Venezuela

– “Estamos apoyando con 1.2 billones de dólares para ayudar a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela con alimentos, medicinas y vacunas”.

– “El caso del PMA debería entrar Venezuela, pero esta bloqueado por el régimen porque los quieren convencer con el Clap para que salgan a votar el 6 de diciembre. No hay bloqueo, los Estados Unidos son el segundo país exportador de alimentos para Venezuela, después de Brasil. No hay bloqueo. No existe”.

– “Hay trabajos que estamos haciendo y no vamos a parar y no solo con alimentos y medicinas, también con la prensa, con actores democráticos y con la sociedad civil. Es importante que se mantenga la presión interna para pedir cambios constitucionales, políticos y pacíficos en el país”.

– Sobre las visas: “Invito a todos a participar los jueves a las 3:30 hora de Miami, a mi programa de Facebook Live y cada cinco o seis semana hacemos un show especial para las visas. Es difícil para todos por la pandemia, pero debemos esperar para abrir embajadas y consulados, pero estamos pensando cómo hacerlo. En mi programa o en mis redes sociales pueden encontrar mucha información sobre esto”.

– Sobre la vacuna contra el COVID-19: “Confío mucho más en Pfizer que en algo que viene de Rusia, esperamos que podamos apoyar a otros países como Venezuela, no tengo exactamente un plan articulado porque apenas está saliendo la vacuna, pero si, es un plan que vamos a trabajar con el gobierno interino y con el presidente Guaidó para apoyar a los venezolanos”.