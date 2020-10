ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #29Oct - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 1.178.059 muertos en el mundo y 44.859.998 infectados. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Reino Unido advirtió que las primeras vacunas contra el COVID-19 podrían ser imperfectas

Kate Bingham, quien dirige el grupo de trabajo que desarrolla la vacuna en Gran Bretaña, también pidió no caer en un exceso de optimismo debido a que, señaló, no hay una garantía de que se logre desarrollar una vacuna exitosa contra el COVID-19. “Es probable que la primera generación de vacunas sea imperfecta y debemos estar preparados para que no prevengan la infección, sino que reduzcan los síntomas, e incluso entonces es posible que no funcionen para todos o por mucho tiempo”, escribió Bingham en un ensayo publicado en la revista médica The Lancet. Infobae

Europa superó los diez millones de casos de covid-19

Europa superó los diez millones de casos de coronavirus y ahora tiene la incidencia más alta desde que empezó la pandemia, con 1,5 millones de contagios reportados en los últimos siete días, reveló el director de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge. Si se toma en consideración la incidencia de los últimos catorce días, ésta supera los 200 casos por cada 100.000 habitantes en la mayoría de países europeos. UR

Universidad de Miami prueba test de covid con resultados en minutos

La Universidad de Miami (UM) está probando en sus alumnos una nueva manera de detectar en solo minutos si una persona está infectada de covid-19 mediante el análisis de las pequeñas gotas que se emiten al respirar. Este centro universitario es el primero de EE UU en el que se prueba el Analizador de respiración producido por la empresa BioSafety Technologies, filial de la israelí TeraGroup, que está a la espera de que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) le de autorización para su comercialización en el país. Panorama

Coronavirus y vitamina D | ¿Cuál es la relación de este elemento con enfermedades como el COVID-19?

Los resultados muestran que los niveles bajos de vitamina D fueron más frecuentes en un grupo de 216 pacientes hospitalizados por covid-19 en un hospital de Santander, norte de España. Los niveles de vitamina D de estos pacientes fueron más bajos en comparación con 197 personas que no estaban ingresadas en el hospital, sin registro de la enfermedad.

Más precisamente, se encontró deficiencia de vitamina D en el 82,2% de las personas hospitalizadas, frente al 47,2% en el grupo de control, es decir, el grupo de personas no hospitalizadas que se utilizó como comparación. BBC Mundo

Muertes por covid-19 en México superan los decesos por cáncer del 2019

Las muertes por la covid-19 en México superan ya los decesos por cáncer (tumores malignos) que se registraron en 2019 en el país, de acuerdo con las cifras reportadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con el organismo, el año pasado se registraron 88.680 fallecimientos por cáncer en México, mientras que este año tan sólo la covid-19 ha cobrado ya la vida 90.309 mexicanos. UR