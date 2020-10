PasandoLaCuarentena | Las maracas resuenan en el mundo por Manuel Alejandro Rangel - Runrun

View this post on Instagram

LATIN GRAMMY 2020 NOMINACIONES Esta es una noticia muy especial que nos llena de gran alegría y que hoy podemos compartir con todos ustedes. King Mangoberry Music of Ricardo Lorenz, es el título de este álbum que cuenta con 2 nominaciones a los Latin Grammy 2020. 1. Mejor Album Clásico: Ricardo Lorenz, Michigan State University Wind Symphony, Manuel Alejandro Rangel – Maracas, Kevin Sedatole – Conductor; Sergei Kvitko y David Thornton. 2. Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: PATARUCO Concierto para Maracas Venezolanas y Banda de Vientos Autor: Ricardo Lorenz. Por primera vez en la historia de los @latingrammys las Maracas venezolanas están dentro de una nominación en la categoría de música clásica, y es para mi un inmenso honor ser parte de este especial momento. Hoy, con estas dos nominaciones quiero rendir tributo a las Maracas Venezolanas por ser las solistas de PATARUCO y a su vez rendirle honor y agradecimiento a todos mis maestros Maraqueros venezolanos que son parte fundamental de la historia de nuestra tradición: @layitaoficial @andrescoromo @josemaracasperez @trinoantoniomorillosilva , Máximo Teppa, Santa Torrealba, Mandarina, @manuelmaraca Manuel Garcia entre muchos más. Gracias a mi amigo y maestro Ricardo Lorenz por brindarme esta maravillosa oportunidad de interpretar su música, a todos los extraordinarios músicos de la Michigan State University Wind Symphony bajo la batuta del Dr. Kevin Sedatole @drkevsed a Travis Higa @tkhiga por su impecable transcripción, al extraordinario Ing de sonido Sergei Kvitko, el productor David Thornton, al sello discográfico Blue Griffin Records @bluegriffinrecording a mi hermano @edwingarellano por ser el canal para la postulación de este proyecto, y a todos aquellos que de una u otra manera han formado parte de este proyecto. Los invito a disfrutar de KING MANGOBERRY – LINK EN MI BIO – Fotografía realizada por mi gran amigo Felix Rios @lybero #latingrammy #nomination #pataruco #kingmangoberry #ricardolorenz #ManuelRangel #msu #Maracas #Venezuela