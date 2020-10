PasandoLaCuarentena | Nuevo ciclo de charlas sobre el centenario de Miguel Arroyo - Runrun

View this post on Instagram

Miguel Arroyo, el museo y el diseño: apuntes. – En el marco del centenario de su nacimiento (1920-2020) Charla: Rafael Santana Nazoa y Álvaro Sotillo Moderadora: Lourdes Blanco de Arroyo – Fecha: este próximo jueves 22 de octubre a las 6:00 pm (Hora de Venezuela) con el apoyo de la plataforma Zoom. – ¿Cómo participar? Para formalizar tu inscripción debes ingresar a www.trasnochocultural.com en la sección de Conferencias. Tienes oportunidad hasta las 5:30 pm del día de la charla. – Los Miembros de Docomomo Venezuela tienen un 50% de descuento. – Charla en torno a la obra de Miguel Arroyo Castillo (Caracas, 1920-2004), figura central del arte moderno del siglo XX en Venezuela. La charla "Miguel Arroyo, el museo y el diseño: apuntes” será dictada online por Rafael Santana Nazoa y Álvaro Sotillo. – #MiguelArroyo en los años 50 diseñó más de un centenar de muebles, utilizando maderas locales y sus conocimientos sobre la artesanía nacional. Arroyo fue "ceramista, profesor, curador, museógrafo, escritor, historiador y promotor de las artes y su conservación, diseñador de interiores: su trayectoria nos recuerda a la del hombre del Renacimiento ("Interior Moderno", Sala TAC, Trasnocho Cultural, Caracas, Junio 2005). – En 1992 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas. Su legado es una referencia primordial en la historia del diseño y del arte moderno en Venezuela. – @docomomointernational #Miguel Arroyo #Diseño #Charla #Conferencias #Apuntes #ArtesPlasticas #ArteModerno