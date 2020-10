PasandoLaCuarentena | Taller gratuito de “Porktoberfest” para los amantes del cerdo - Runrun

View this post on Instagram

El PORKtoberfest une a los Maestros!🐷🇩🇪🍻⁣ ⁣ Ya está disponible el link en bio para inscribirte en el 5to Taller Parrillero 🤩, en donde, por primera vez, se unirán el Maestro Parrillero 🐷 Esteban Luján (@showdelsabor ) y el Maestro Cervecero 🍺 Manuel Trujillo (@elmanutt ), el sábado 17 de octubre, 10am, vía zoom.⁣ ⁣ ¿Qué debes hacer para inscribirte?⁣ ⁣ 1️⃣ Ve a la biografía de nuestra cuenta⁣ 2️⃣ Dale click en el link del registro⁣ 3️⃣ Completa los datos solicitados (toma tiempo para revisar que no haya ningún error en tu nombre o correo electrónico)⁣ 4️⃣ Recibirás un correo electrónico confirmando tu registro, y otro con los detalles del taller a las 24 horas luego de haber completado el registro. ⁣ 5️⃣ Si a las 24 horas no ves la invitación en tu bandeja principal de correo, chequea tu bandeja de promociones o spam.⁣ ⁣ 🔔 La inscripción al taller es totalmente gratuita.⁣ ⁣ Disfrutemos juntos de la combinación perfecta entre nuestros los cortes frescos de cerdo y las deliciosas cervezas Solera (@solerapremium)! 😋⁣ ⁣ ¡Regístrate YA!⁣ ⁣ #oktoberfest #cerdo #cerveza #cortesfrescosdecerdo #nuestracarnerosada #Plumrose