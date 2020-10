PasandoLaCuarentena | Trasnocho presenta cineforo sobre “Cafarnaúm” - Runrun

View this post on Instagram

Cine foro Arquetipal – OBRA: Capernaúm (Líbano, 2018) DIRECTORA: Nadine Labaki PROTAGONISTAS: Nadine Labaki, Zain Al Rafeea. Yordanos Shiferaw, Elias Khoury PANELISTA: Dr. Luis E. Galdona. – “Como homenaje a la directora Labaki y considerando la reciente tragedia del Líbano, se realizó un primer cineforo el pasado mes de agosto con ‘Caramel’, en septiembre con ‘¿Y ahora a dónde vamos?’ y este mes de octubre con ‘Capernaúm’. Obras centradas en las historias individuales de los ciudadanos de un país que ha estado viviendo situaciones trágicas de larga data”. – “En éste, su tercer largometraje, Labaki se adentra en los terribles temas de la marginalidad, la inequidad social y la pobreza extrema, sin decantarse por el panfleto sino por el testimonio. El profundo drama y las tragedias que corresponden, esta vez desde la perspectiva del hijo”. – Entradas puedes adquirirlas en #TrasnochoWeb ingresando a www.trasnochocultural.com – #TrasnochoCultural #TrasnochoWeb #Cineforo #Cine #Capernaum #Libano