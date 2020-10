Fuertes lluvias del #13Oct causaron desbordamiento e inundaciones en Aragua - Runrun

View this post on Instagram

#KuruActualidad (14/10) #Maracay ¿Sientes el dolor en su voz? Es que mirar el esfuerzo de una vida bajo el agua debe ser un sentimiento desgarrador. Ver a este joven descolgar los recuerdos de las paredes nos habla de lo frágiles que somos frente a la fuerza de la naturaleza; y lo vulnerables que estamos los ciudadanos frente a años de políticas de Estado desgastadas y que no han sido diseñadas pensando en las comunidades. No queda otra… seguir #Kurucuteando🔍 #Aragua #Venezuela #Lluvias #Inundaciones #14Oct . . Texto #KuruPeriodista @andrearochap Video @ImpactoVE