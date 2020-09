ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes hasta la mañana del #29Sep - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las 7 noticias más importantes para que te mantengas al día sobre el COVID-19 en todo el planeta.

El coronavirus (COVID-19) continúa haciendo estragos en todo el mundo. Muchas naciones registran muertes diariamente por personas que se contagian y cifras más importantes.

Latinoamérica, la región más afectada por la COVID y lejos de controlarla

Tras siete meses con coronavirus, Latinoamérica es la región más afectada por la pandemia, con un 33,8 % del millón de muertes que ya se superaron anoche y 27,7 % de los 33,27 millones de casos globales, y la zona todavía está más concentrada en contener que en superar la COVID-19.

Un sistema sanitario que no estaba preparado para una crisis así, con alta ocupación hospitalaria que en algunos casos ha llegado al límite de la emergencia, y una difícil situación económica de la región más desigual del mundo, que tampoco ha permitido, por ejemplo, aplicar de forma ideal los test de detección de la enfermedad, forman parte de un cóctel explosivo.

Experto italiano dice que el mundo sigue en primera ola de COVID-19

El consejero del ministerio de Salud de Italia y miembro del consejo de la Organización Mundial de la Salud, Walter Ricciardi, afirmó este martes que el mundo no asiste a una posible segunda ola de contagios por coronavirus sino a un incremento que forma parte de la primera, que no ha terminado.

“En los últimos meses hemos aplanado la curva de transmisiones, pero sin frenarla del todo”, gracias entre otras cosas al aumento de las temperaturas del verano, pero ahora con el otoño y el frío “la curva vuelve a subir”, ha dicho Ricciardi en declaraciones a la televisión privada Sky.

China suma 12 nuevos casos de coronavirus, todos ellos importados

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 12 nuevos casos de COVID-19 detectados el lunes, todos ellos procedentes del exterior, con lo que el país asiático acumula ya 44 días sin registrar contactos a nivel local.

Estos positivos importados se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en la ciudad de Shanghái (este, 5) y en las provincias de Sichuan (centro, 3), Shaanxi (centro, 3) y Fujian (sureste, 1). En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 26 nuevos positivos en este último informe, lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 376.

México suma 733.717 contagios y 76.603 muertes por la COVID-19

México alcanzó este lunes los 733.717 contagios acumulados y 76.603 fallecimientos a causa de la COVID-19 al sumarse los 3.400 casos y 173 muertes que se notificaron esta jornada, reveló la Secretaría de Salud de este país.

Los casos acumulados desde la declaración de la pandemia el 28 de febrero pasado, representan el 39 % del millón 918.800 pacientes que han sido sometidos a una prueba de laboratorio para detectar la infección del coronavirus SARS-CoV-2, señaló. De acuerdo al balance diario presentado en el Palacio Nacional, en la capital mexicana, en las últimas 24 horas, se reportó un incremento porcentual del 0,46 % en el número de casos y del 0,22 % en la cifra de muertos.

Los muertos por COVID-19 en el mundo superan el millón, según Johns Hopkins

Los muertos por la COVID-19 en el mundo superaron este lunes el millón de personas, según los datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos en su recuento independiente.

De acuerdo a las cifras de la última actualización de esa fuente, los fallecidos han llegado a 1.000.555 en todo el planeta, con EE.UU. con el mayor número de decesos, 205.031; seguido de Brasil, con 142.058; e India, con 95.542. En cuanto a los casos, la Universidad Johns Hopkins subrayó que se han alcanzando en el mundo los 33.273.720 contagios y los tres países con más infectados por el coronavirus son: EE.UU., con 7.147.241; India, con 6.074.702; y Brasil, con 4.745.464.

La cuarentena en Manila, la más larga del mundo, se prolonga un mes más

La cuarentena por la COVID-19 en Manila, la más larga del mundo de momento, se prolongará un mes más, hasta el 31 de octubre, con lo que la capital filipina, con casi 14 millones de habitantes, sumará siete meses y medio de encierro.

El Gobierno de Filipinas anunció el martes las nuevas fases de cuarentena para el mes de octubre en el país, que pasa en casi su totalidad al nivel más relajado, excepto Manila, la provincia de Batangas y las ciudades de Bacolod, Iloilo, Tacloban e Iligan.

Una respuesta global simultánea reducirá el impacto de nuevas olas de COVID

Una respuesta global y simultánea de los principales focos de la COVID-19 basada en medidas “intensas” durante 8 semanas y una reducción del tráfico aéreo internacional reducirá el impacto y la transmisión de nuevas olas de la pandemia.

Así lo asegura un grupo de investigadores -en su mayoría de China- en un estudio llamado “La pandemia global de la COVID-19 exige intervenciones conjuntas para suprimir futuras olas” que este lunes publicó la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Información de EFE

Lee el reporte anterior: