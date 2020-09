ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #28Sep - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 999.629 muertos en el mundo y 33.236.052 infectados. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

¿Protege el uso diario de anteojos frente a la infección por COVID-19?

La transmisión del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus continúa avanzando con diferentes estadios de evolución en todo el mundo. Hasta que se disponga de una o más vacunas o agentes terapéuticos eficaces, las medidas básicas de prevención de infecciones, como el enmascaramiento universal, el distanciamiento físico y la higiene de las manos, ofrecen la protección más conocida contra la enfermedad. En entornos de atención de la salud, la protección ocular es un parte importante del conjunto de equipo de protección personal (EPP) recomendado para los profesionales de atención médica de primera línea que entran en contacto cercano y prolongado con pacientes, incluidos aquellos que están infectados con SARS-CoV-2. Infobae

Italia ofrece ayuda a España y Francia ante el incremento de casos de covid-19

El Gobierno italiano ha ofrecido hoy a España y Francia sus «conocimientos y herramientas» para gestionar la pandemia del coronavirus, tras el incremento de casos de contagio que amenazan a ambos países con «un nuevo confinamiento». «Durante esta pandemia, Europa ha demostrado su solidaridad con Italia», apunta el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, en las redes sociales, al tiempo que admite que «en Europa hay países que aún sufren, sobre todo España y Francia, que corren el riesgo de un nuevo confinamiento», debido al reciente «aumento de contagios y muertos». UR

Vacuna contra la covid-19: cómo la pandemia del coronavirus puede llevar a una revolución en la inmunización

La enfermedad covid-19 está cambiando radicalmente muchas cosas, una de ellas puede ser cómo funcionan las vacunas. La pandemia se ha convertido en una oportunidad para probar una nueva tecnología que se viene desarrollando desde hace 30 años. Algunos científicos están usando la ingeniería genética para hacer que nuestras células produzcan una parte de un virus y así enseñarle a nuestro sistema inmunológico a protegernos de él. BBC Mundo

En China, miles de personas reciben vacunas contra la COVID-19 que no han sido probadas, con riesgos desconocidos

El mundo todavía no tiene una vacuna probada en contra de la COVID-19, pero eso no ha detenido a los funcionarios chinos, quienes han intentado inocular a decenas de miles de personas, si no es que a cientos de miles, con lo que han evitado el proceso tradicional de ensayos clínicos. Se están administrando tres vacunas candidatas a los trabajadores que el gobierno considera esenciales, además de muchos otros, entre ellos empleados de las mismas farmacéuticas.

Los funcionarios están presentando planes para que todavía más personas sean inyectadas, para lo cual citan un uso de emergencia, una gran apuesta a que las vacunas demostrarán ser seguras y eficaces con el tiempo. Infobae