Mike Pence ratifica el apoyo de EEUU a Guaidó - Runrun

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence reveló la noche del lunes, 21 de septiembre, que sostuvo una conversación telefónica con el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, donde le ratificó el apoyo de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, Pence calificó como “una gran llamada” la conversación con Guaidó y señaló que lo seguirán apoyando como el presidente encargado de Venezuela.

Great call with the President of Venezuela @jguaido today. Under President @realDonaldTrump, America stands with President @jguaido & the freedom loving people of Venezuela. The United States will continue to stand with them until their #libertad is Restored! Estamos con ustedes!

— Mike Pence (@Mike_Pence) September 22, 2020