Fallece por coronavirus Flor Eulacio, presidenta de Pueblo Sano-Yaracuy - Runrun

¡FLOR EULACIO, PATRIOTA E INSIGNE YARACUYANA ❤️! Quedará por siempre en nuestros corazones tu trabajo incansable, tu bondad infinita y tu espíritu de lucha; quedará por siempre en nuestras almas tu dedicación y amor por el Pueblo… Me duele, nos duele mucho tu partida; cumpliste con vehemencia tú misión en la tierra, ruego a Dios te cobije y te dé el descanso eterno. Con profundo amor honraremos tu legado y seguiremos tu ejemplo..! HONOR Y GLORIA… VUELA ALTO..!