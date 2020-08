EEUU decomisó cargamento de droga proveniente del Mar Caribe y Pacífico Oriental - Runrun

La Guardia Costera de EEUU decomisó un cargamento de cinco toneladas de droga, de presunta cocaína y más de siete de supuesta marihuana, provenientes del Mar Caribe y Pacífico Oriental.

El contralmirante Andrew Tiongson, director de Operaciones del Comando Sur, informó que en el operativo realizado este jueves, 27 de agosto, se decomisó el cargamento que llegó a Port Everglades, en Florida.

Durante una rueda de prensa, Tiongson señaló que este alijo de droga que proviene del Mar Caribe y el Pacífico Oriental, está valorado en unos $228 millones y se detuvieron en el proceso unas 28 personas, ninguna de nacionalidad venezolana.

A pesar de que no hubo venezolanos detenidos en la operación, el contralmirante señala que sí se ha visto en el pasado un aumento del 50% del tráfico proveniente de Venezuela.

También, indicó que constantemente se monitorean las rutas del tráfico de droga que provengan del Caribe y del Pacífico Oriental, detallando que gracias a varios recursos se pueden desplegar barcos, aviones y helicópteros para hacer el respectivo seguimiento.

“These drugs will not be adding to the devastating effects of drug-related crime & deaths in our American cities.”

– #SOUTHCOM's @USCG Rear Adm. Andrew Tiongson, at today's USCG Cutter Hamilton offload of $228M worth of #cocaine & #marijuana. #CounterDrugOps @USCGSoutheast pic.twitter.com/WyLRO8ZqgR

