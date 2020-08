EN CLAVES | Entrevista a John Bolton: “Donald Trump es un presidente amoral” - Runrun

En una entrevista realizada por El País, el exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos retrata a Donald Trump como un mandatario impulsivo.

También detalló que la oposición venezolana estuvo muy cerca de derrocar a Maduro el 30 de abril de 2019, pero no conoce toda la historia de lo que salió mal.

John Bolton fue el Consejero de Seguridad Nacional para los Estados Unidos entre abril de 2018 y septiembre de 2019, fecha en la que salió de la Casa Blanca. Al haber publicado su libro The room where it happened (La habitación donde sucedió), reveló detalles sobre su gestión bajo la presidencia de Donald Trump.

El País publicó una entrevista realizada a Bolton en la que se detalla la opinión del ex-funcionario sobre Donald Trump, y se mencionan posturas tanto de él como de la Casa Blanca, sobre Venezuela. Aquí resumimos la entrevista en claves.

“Quería que fuera una historia (el libro) de lo que pasó durante mi tiempo en el Gobierno porque pude participar en una serie de cosas que no acabarán escritas necesariamente en ninguna parte (…) Dado que estamos en año electoral, es una forma de mostrar la historia a los votantes y que puedan tomar decisiones de cara a noviembre”.

“Él dice que yo era demasiado optimista sobre las probabilidades de éxito de la oposición (de Venezuela). No nos hacíamos ilusiones, no creíamos que fuera fácil, pero Trump lo pintó como si lo fuera. En cualquier caso, él tomó todas las decisiones, y el liderazgo implica asumir la responsabilidad por tus decisiones”.

“La oposición estuvo muy cerca de derrocar a Maduro el 30 de abril de 2019 [un alzamiento que fracasó]. No conocemos toda la historia de lo que salió mal, pero tenemos razones para pensar que los cubanos y los rusos lo mantuvieron en el poder”.

“Creo que una mayoría abrumadora de la gente en el país (Venezuela) está en contra del régimen, pero los altos cargos están todavía financiados por el dinero del narcotráfico, que es una fuente de financiación mejor que el petróleo y gracias a ello se mantienen en el poder”.

“Son frágiles (el gobierno de Maduro), si los cubanos se van mañana, el régimen cae al día siguiente. Es muy importante dirigir la presión sobre las FARC y el ELN, sobre los narcoterroristas, cortar esa vía de financiación”.

“Si Trump prestase más atención a América Latina, se aseguraría que otros gobiernos también mantendrían la presión”.

“Bueno, creo que es un presidente amoral, que se centra en las cosas que le ayudan a la reelección sin basarse necesariamente en lo que es mejor para EE UU”.

“Los demócratas estrecharon mucho el cerco de la investigación en el caso de Ucrania. Querían que el impeachment terminase antes de sus primarias para elegir candidato presidencial, basaron la estrategia en su conveniencia política, algo a lo que tienen derecho, pero que revela la verdadera naturaleza de su intención”.

“Hay una parte de lo que hace (Trump) que sí creo que es actuación, él sabe que monta un show, pero es el mismo repertorio una y otra vez”.

“Y muestra que él no piensa basándose en una filosofía o en una política. Es simplemente cómo se levanta un martes por la mañana o cómo se siente un jueves por la tarde”.

“Diferentes jefes de Gabinete han tratado de meter a Jared Kushner (yerno y asesor de Trump) y a Ivanka [hija del presidente y esposa de Kushner] en la estructura organizativa normal de la Casa Blanca y han fracasado”.

“Es un problema tener familiares tan cercanos al presidente sin experiencia en los temas en los que entran”.

“De algún modo todos nos hemos dado cuenta tarde de que China es una amenaza, el modo en que organiza su sociedad, cómo juega con diferentes reglas en la economía internacional, su creciente amenaza militar, el peligro que suponen las tecnológicas como Huawei o ZTE”.

“Creo que la mayor autocrítica es no haber sido efectivo en evitar que Trump hiciese cosas que en última instancia no beneficiaban a la seguridad nacional, como las negociaciones con Kim Jong-un. En el mejor de los casos, fueron una pérdida de tiempo y, en el peor, dieron dos años más a Corea del Norte para avanzar en sus misiles y programas nucleares”.