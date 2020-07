ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes durante la mañana del #26Jul - Runrun

Mientras que la AFP cifra en 645.000 la cantidad de muertos por COVID-19, un estudio revela que la mayoría de los latinoamericanos consultados cumple con las medidas de aislamiento

Balance AFP: Más de 645.000 muertos por coronavirus en el mundo (AFP)

La pandemia del coronavirus ha provocado al menos 645.715 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este domingo en base a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia más de 16.072.290 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 9.061.300 se recuperaron, según las autoridades.

El sábado se registraron en el mundo 6.003 nuevas muertes y 260.578 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Brasil con 1.211, Estados Unidos (1.067) y México (729).

La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 146.463 con 4.178.730 contagios. Las autoridades consideran que 1.279.414 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil con 86.449 muertos y 2.394.513 casos, Reino Unido con 45.738 muertos (298.681 casos), México con 43.374 muertos (385.036) e Italia con 35.102 muertos (245.864 casos).

Cómo viven los latinoamericanos la pandemia: lo que dice una encuesta (GDA)

La capacidad de los ciudadanos latinoamericanos para adaptarse a las nuevas condiciones de vida se ha puesto a prueba con los aislamientos en las casas, como medida efectiva para reducir la velocidad de contagio del virus del covid-19, pero al tiempo persisten con mayor fuerza sentimientos de ansiedad, tranquilidad o incluso de incertidumbre sobre la duración de la crisis.

Esa difícil situación, no obstante, no ha sido excusa para que hoy valoremos más algunas cosas que, si bien son esenciales, de pronto antes de la pandemia no encabezaban la lista de prioridades, como la salud, la familia, la capacidad del sistema de salud, el ahorro o las relaciones interpersonales.

Estas son algunas de las conclusiones de la segunda de tres encuestas realizadas por Tendencias Digitales, en alianza con el Grupo de Diarios América (GDA) y otros medios de la región, con el propósito de indagar cómo los consumidores digitales latinoamericanos se han visto afectados por la cuarentena en su rutina diaria y hábitos de consumo.

La medición se hizo entre el 15 y el 30 de junio de 2020, con una muestra 8.191 internautas mayores de 15 años de edad, distribuidos de forma equitativa para las generaciones Baby Boomers, Generación X y Millennials. Las encuestas se efectuaron en 13 países de América Latina a través de invitaciones vía correo electrónico y colocando banners en los medios digitales del GDA. El estudio tiene un nivel de confianza de 95% y un error muestral de 3%.

El estudio revela que la mayoría de los latinoamericanos consultados cumple con las medidas de aislamiento y apenas 4% las incumple o desconoce su existencia. Entre quienes han seguido al pie de la letra las decisiones sanitarias 13% cumple a cabalidad, sin salir de casa; 20% sale sólo para adquirir productos de primera necesidad o por trabajo, y 63% únicamente para la compra de artículos esenciales y realizar actividades permitidas.

España mira a clubes y playas ante el repunte del virus (AP)

Clubes nocturnos, bares y playas -algunos de los lugares más apreciados de España durante el verano- afrontaban nuevas restricciones tras convertirse en focos de infección del nuevo coronavirus.

La región nororiental de Cataluña acoge ahora dos de los brotes más preocupantes de España, lo que ha hecho que las autoridades en Barcelona y en una zona agrícola de interior en torno a Lleida endurezcan las restricciones levantadas hace apenas un mes, cuando España controló su devastadora oleada de contagios.

Gran Bretaña ha vuelto a colocar a España en su lista de destinos no seguros, y el sábado anunció que los viajeros llegados a Gran Bretaña desde España deben ahora hacer una cuarentena de 14 días. Noruega también ordenó una cuarentena de 10 días para los regresados de la Península Ibérica.

Francia y Bélgica mientras tanto, recomendaron a sus viajeros que cancelaran sus planes de pasar las vacaciones de verano en Barcelona y sus playas cercanas, donde se han registrado aglomeraciones que impedían el distanciamiento social. La policía tuvo que intervenir para controlar el de bañistas en las playas.

Corea del Norte declara cuarentena por COVID-19 en Kaesong (AP)

El líder norcoreano Kim Jong Un declaró bajo cuarentena total la ciudad de Kaesong cerca de la frontera con Corea del Sur después que se halló a una persona allí aparentemente con síntomas de COVID-19. El “virus perverso” podría haber entrado al país, informó la prensa estatal el domingo.

Si se declara oficialmente que la persona está enferma de coronavirus, sería el primer caso confirmado en el país. El Norte ha dicho que no tiene casos, una afirmación que expertos de afuera han puesto en duda.

Se declaró la cuarentena el viernes por la tarde. La agencia noticiosa oficial KCNA dijo que el presunto enfermo es alguien que huyó a Corea del Sur hace tres años y regresó ilegalmente a principios de la semana pasada.