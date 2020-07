Julio Castro: La realidad es que hoy Caracas tarda 8 a 9 días para saber el resultado de PCR - Runrun

El doctor y coordinador técnico del área de salud de Plan País, Julio Castro aseguró que en Caracas los pacientes deben esperar entre 8 y 9 días por los resultados de la prueba PCR.

Este jueves, 9 de julio, en el encuentro de “Venezuela en Emergencia; ¿Cómo enfrentar el COVID-19?” organizado por el Plan País, Castro explicó que han hablado con los organismos de salud de todo el mundo para entender cómo implementar en la realidad venezolana los planes que han funcionado en el mundo.

“Solo un Gobierno ético, que se preocupa por su gente u sabe cómo aprovechar los recursos y usarlos de la manera más idónea es capaz de balancear las desigualdades en las que los venezolanos enfrentan la pandemia”, dijo Julio Castro.

Asimismo, explicó que la situación de la nación llevó al Gobierno interino a firmar el acuerdo con la OPS, así se podrá tener acceso a dinero que permita mejorar la capacidad diagnóstica, dotar los equipos de protección para el personal de salud y traer insumos que disminuyan el impacto del Covid-19.

Castro reiteró que no se puede seguir dependiendo de un solo laboratorio cuando hay seis públicos y diez privados en capacidad de mejorar la capacidad de diagnóstico temprano, algo esencial para enfrentar la pandemia.

“La realidad es que hoy Caracas tarda 8 a 9 días para saber el resultado de PCR, lo que imposibilita ejecutar medidas de control epidemiológico y por ende de controlar los contagios”, dijo.

Ante esta situación, el doctor Julio Castro llamó a los venezolanos a extremar medidas en medio de la fase exponencial y un régimen que no es capaz de tomar las medidas necesarias para proteger a la población y la dejó a la deriva.

Todos los voceros coincidieron en la necesidad de seguir trabajando en una alternativa que permita enfrentar la pandemia en mejores condiciones, y en la necesidad de lograr un Gobierno de Emergencia Nacional que convoque a los mejores del país en cada área para reconstruir a Venezuela.

“Debemos apelar al recurso humano venezolano, que tiene la capacidad y la voluntad. El gran reto del Gobierno de Emergencia Nacional será lograr las condiciones que hagan volver a todos los médicos venezolanos”, culminó Castro.

Venezuela indefensa ante la pandemia

Por su parte, la Coordinadora Política del Área Social de Plan País, diputada Manuela Bolívar (VP-Miranda) elevó la voz de los venezolanos que, tras tres meses de cuarentena, se debaten entre salir a trabajar y correr el riesgo de contagiarse, o protegerse en sus casas y morir de hambre.

“Venezuela enfrenta hoy la pandemia en peores circunstancias que el resto del mundo producto de la emergencia humanitaria compleja a la que nos llevaron”, señaló la parlamentaria.

El médico y parlamentario José Manuel Olivares (PJ-Vargas), criticó que ante esta realidad el régimen haya decidido comprar carros lujosos o máquinas de votación en lugar de comprar ventiladores para poder fortalecer el sistema de salud que hoy está en el piso y desbordado no solo por los contagiados con coronavirus sino por los pacientes de enfermedades crónicas.

“Hoy vemos con preocupación pacientes que sienten miedo de decir que tienen síntomas porque son llevados por la fuerza por las FAES o los colectivos a refugios en las peores condiciones o que son ruleteados hasta la muerte porque nuestros hospitales no cuentan con 5 de 10 medicamentos indispensables para atender una emergencia, porque 80% de los tomógrafos no funcionan, no hay cómo medir gases arteriales y solo contamos con 250 ventiladores en todo el país”, dijo.

Ambos resaltaron la necesidad de dar solución al país, y en ello ha trabajado el Gobierno interino con el equipo de Plan País.

Finalmente, El presidente encargado Juan Guaidó destacó los esfuerzos del Gobierno interino y del Equipo del Área Social de Plan País en las gestiones que se han hecho para tratar de fortalecer el sistema de salud venezolano. Sin embargo, advirtió que esto no es suficiente para enfrentar la pandemia en un país con una severa crisis como quedó registrada en la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida.