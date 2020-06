Así reaccionaron los partidos PJ, VP, UNT y AD a la designación del nuevo CNE - Runrun

En una nota de prensa, el TSJ comunicó la decisión que pone a Indira Alfonzo, actual presidenta de la Sala Electoral del TSJ, como presidenta, y a Rafael Simón Jiménez, exchavista y ahora miembro del partido opositor Un Nuevo Tiempo, como vicepresidente

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juramentó la noche de este 12 de junio una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), y puso al frente del organismo a Indira Alfonzo, magistrada sancionada por Canadá.

En una nota de prensa, el TSJ comunicó la decisión que pone a Alfonzo, actual presidenta de la Sala Electoral del TSJ, como presidenta, y a Rafael Simón Jiménez, exchavista y ahora miembro del partido opositor Un Nuevo Tiempo, como vicepresidente.

También conforman la nueva directiva Tania D’Amelio -que repite en el cargo que ocupa desde 2009-, Gladys Gutiérrez, expresidenta del TSJ, y José Luis Gutiérrez, cercano al partido opositor Acción Democrática.

Esta decisión generó rechazo en las filas de los partidos opositores Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (UNT).

El dirigente Juan Pablo Guanipa (PJ), primer vicepresidente de la AN, expresó vía Twitter: “Si desconocemos a esa farsa de TSJ, desconocemos lo que produzcan. No le digamos a eso CNE, es un parapeto electoral de la dictadura. Y los que allí estén, y quienes los propusieron, que asuman las consecuencias de sus actos. ¡Los venezolanos exigimos al mundo votar en libertad!”.

Por su parte, el diputado Henry Ramos Allup aseguró que AD “no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE írrito designado en violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Añadió que “la AN legítima e internacionalmente reconocida presidida por el presidente Juan Guaidó es el único organismo competente para designar el CNE”.

Asimismo, aseveró que AD “no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente”. De igual manera, destacó que la actual AN “legítima tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla”.

El dirigente Freddy Guevara (VP), por su parte, consideró: “Eso no es un TSJ, esos no son rectores, eso no es CNE, esos no son opositores y eso no será una elección. A lo nuestro: unidad, organización, movilización y máxima presión internacional”.

Stalin González, diputado por UNT, tuiteó: “Los radicales se imponen una vez más, llevándose por el medio a millones de venezolanos que sufren y para quienes cada vez tenemos menos respuesta. Un país que se asfixia en una crisis que parece no tener fin. Perdemos los venezolanos, perdemos todos. Los juristas del horror no respetan ni los propios lapsos ilegales que se inventaron en una sentencia hace días. ¿De verdad creen qué es a la Asamblea Nacional, a los partidos, a la marchita democracia que ya no tenemos a quienes le hacen daño?”.

Los dirigentes Henri Falcón y Manuel Rosales también se sumaron al rechazo de la designación de un nuevo CNE por parte del TSJ.

AD no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE írrito designado en violación de la CRBV. La AN legítima e internacionalmente reconocida presidida por el Presidente Juan Guaidó es el único organismo competente para designar el CNE. — Henry Ramos Allup (@hramosallup) June 13, 2020

AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente. Actual AN legítima tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla. — Henry Ramos Allup (@hramosallup) June 13, 2020

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, es un duro golpe a la Constitución, al desconocer y obstruir la ruta electoral y democrática, trazada por el Comité de Postulaciones de la @AsambleaVE, único órgano con poder absoluto para elegir el Poder Electoral. — Manuel Rosales (@manuelrosalesg) June 13, 2020

Si desconocemos a esa farsa de tsj, desconocemos lo que produzcan. No le digamos a eso cne, es un parapeto electoral de la dictadura. Y los que allí estén, y quienes los propusieron, que asuman las consecuencias de sus actos. ¡Los venezolanos exigimos al mundo votar en libertad! — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) June 12, 2020

Eso no es un TSJ, esos no son rectores, eso no es CNE, esos no son opositores y eso no será una elección. A lo nuestro: unidad, Organizacion, movilización y maxima presión internacional — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) June 13, 2020

Los juristas del horror no respetan ni los propios lapsos ilegales que se inventaron en una sentencia hace días. ¿De verdad creen qué es a la Asamblea Nacional, a los partidos, a la marchita democracia que ya no tenemos a quienes le hacen daño? — Stalin González (@stalin_gonzalez) June 13, 2020

Los radicales se imponen una vez más, llevándose por el medio a millones de venezolanos que sufren y para quienes cada vez tenemos menos respuesta. Un país que se asfixia en una crisis que parece no tener fin. Perdemos los venezolanos, perdemos todos. — Stalin González (@stalin_gonzalez) June 13, 2020