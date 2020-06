ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de hoy #4Jun - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 388.499 muertos en el mundo y 6.588.761 infectados. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

España abrirá la movilidad internacional «segura» el 1 de julio

El Gobierno español aclaró este jueves que la apertura de la «movilidad internacional segura» tendrá lugar a partir del 1 de julio, tal como había adelantado el presidente Pedro Sánchez. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, dijo en un encuentro con corresponsales extranjeros, que el próximo 22 de junio, cuando finaliza el estado de alarma en España por la pandemia, se eliminarían las restricciones a la movilidad para los residentes y en los tránsitos terrestres con Francia y Portugal.

México superó los 100 mil casos de coronavirus

México superó los 100.000 casos de coronavirus tras reportar la mayor cifra de contagios y muertes diarios, con 3.912 infectados y 1.092 decesos. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, indicó que con los contagios reportados en las últimas 24 horas, el país alcanzó los 101.238 casos acumulados, un 4 % de incremento respecto a los 97.326 reportados la jornada anterior. Los 1.092 fallecimientos, la cifra más alta reportada en una sola jornada, elevaron los decesos a 11.729 desde el inicio de la pandemia, un 10,2 % más que los 10.637 del día anterior, de acuerdo con el reporte técnico diario.

Francia superó los 29 mil muertos por coronavirus

Francia superó el listón simbólico de los 29.000 muertos por coronavirus con los 81 nuevos anunciados este miércoles, aunque los indicadores de personas hospitalizadas y de internados en las ucis confirmaron un día más el reflujo de la epidemia. La Dirección General de Sanidad explicó en un comunicado que desde que empezaron los registros el 1 de marzo se han contabilizado 29.021 fallecimientos. Los 81 de las últimas 24 horas son menos que los 107 comunicados el martes, aunque las cifras no son directamente comparables, ya que entonces se habían incluido muertos en residencias, algo que no se hace todos los días.

Ancianos latinoamericanos más expuestos a covid-19 que españoles, según estudio

Los ancianos de países latinoamericanos están más expuestos a la COVID-19 que los españoles por sus condiciones residenciales, según un estudio, que revela que el 51 % de los mayores de 65 años colombianos y el 35 % de los argentinos, frente al 19 % de los españoles, no puede protegerse adecuadamente de la epidemia en sus viviendas. La investigación llevada a cabo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que tiene como objetivo medir la protección ofrecida por las viviendas a la tercera edad ante una pandemia, concluyó que el riesgo residencial en América Latina es mucho mayor que en España, debido a que en países como Colombia o Argentina es más frecuente que los mayores no vivan solos, sino que trabajen o vivan con personas más jóvenes que no pueden teletrabajar.

Cuba suma más de dos mil casos de coronavirus

Cuba registró doce casos nuevos del COVID-19 este jueves, cuando se cumplen cinco días consecutivos sin muertes por la enfermedad causada por el coronavirus,y la isla acumula ya 2.119 positivos confirmados, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Así, el número de fallecidos se mantiene en 83, mientras que cuatro pacientes permanecen en estado grave, indicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en la comparecencia televisiva diaria. Las cifras de hoy mantienen la tendencia oscilante de los contagios diarios en los últimos días (38 el lunes, 9 el martes y 15 el miércoles) después del aumento de positivos de la semana anterior, provocado por un brote en los laboratorios farmacéuticos AICA en La Habana.