Gobernadores contradicen las cifras de COVID-19 presentadas en cadena nacional - Runrun

En Venezuela hay contradicciones entre las cifras de COVID-19 publicadas por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus, designada por Nicolás Maduro, y las estadísticas de al menos nueve estados.

De acuerdo con datos recabados por El Pitazo, la distribución de casos presentada en cadena nacional o la página patria.org.ve no coincide con el número de contagios admitidos por los gobernadores de Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Táchira, Trujillo y Zulia.

En varias regiones, las autoridades locales se han visto obligadas a esclarecer desde las cifras hasta la localización de los pacientes y los resultados de las pruebas luego del balance televisado que ofrece el gabinete de Maduro desde el Palacio de Miraflores.

En las regiones desacreditan al Ejecutivo

Aunque en Bolívar el gobernador, Justo Noguera, maneja la misma cantidad de contagios que los representantes de Maduro, hay inconsistencias en el mapa de la plataforma Patria. Hasta el 23 de mayo, el sitio web reconocía 84 casos en el estado fronterizo, 2 menos que los divulgados por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

El 8 de mayo, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, habló de dos casos, importados de Brasil, en el estado Anzoátegui, pero estos fueron sumados a las estadísticas de Bolívar en el sitio web porque ambos pacientes eran atendidos en el municipio Gran Sabana.

El 12 de mayo, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, desconoció en sus redes sociales la afirmación de Delcy Rodríguez, quien declaró que existía un primer caso positivo de COVID-19 en el estado. “La persona que había dado positivo en la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) hace varias semanas, podemos decir que formalmente hoy está negativa”, escribió tras asegurar que la paciente se habría recuperado durante la cuarentena en el estado Táchira. La misma paciente negó en una grabación que tuviera coronavirus y denunció que fue sacada de su vivienda pese a no tener síntomas.

“Llegaron a la casa en una ambulancia, me dijeron que era orden presidencial y que era el primer caso en Carabobo. Les pregunté cómo era eso porque yo no me siento mal, no tengo gripe, no convulsiono, yo no tengo nada, y me dijeron que era un protocolo, pura política” relató la persona.

En Falcón, el gobernador, Víctor Clark, indicó el 23 de mayo que había tres nuevos casos de COVID-19, importados de Colombia y Ecuador, para un total de 13 casos confirmados; sin embargo, en el mapa oficial la cifra se mantuvo en 10.

