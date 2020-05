Nicolás Maduro reporta 75 casos de COVID-19 - Runrun

Maduro responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, por la cantidad de casos de venezolanos positivos para COVID-19

Nicolás Maduro informó que en las últimas 24 horas se diagnosticaron 75 nuevos casos de COVID-19. Los casos ascienden a 824 casos en todo el país.

Maduro indicó que 3 son casos comunitarios, 5 de “contacto con viajero” y 67 de venezolanos que han regresado al país.

Reclamó que de los 5 pacientes de “contacto con viajero”, 4 son médicos. “No tengo explicación de porqué se contagian los médicos, debemos protegerlos”, agregó.

Sin embargo en la encuesta de Crisis Venezuela 2020, hecha por la Comisión de Expertos de la Salud, de la presidencia encargada, reveló en su informe del martes, 19 de mayo que en el sector salud un 60% no cuenta con tapabocas.

Además un 55% no cuenta con guantes; un 70% no tiene jabón y el 95% no tiene gel desinfectante.

Maduro refirió que de los casos de venezolanos retornados, 66 vinieron de Colombia y 35 ingresaron por Apure y 31 por Táchira. El otro caso es de un venezolano que regresó de Brasil.

Sobre los casos comunitarios, explicó que se trata de una mujer de 20 años del estado Lara, ingresada en CDI. El segundo caso es una mujer de 37 años del estado Aragua, también en un CDI y el tercer caso es una mujer de 83 años del estado Miranda, ingresada en una clínica privada.

Nicolás Maduro agregó que los casos importados estarán sometidos a cuarentena durante 14 días. “Todos estos casos están bajo control epidemiológico y médico, allí se van a quedar por 14 días. Yo sé que es duro, pero más duro es que contaminen el país”.

Anunció que enviarán más camas militares a los puntos fronterizos. Además refirió que se hará un plan de desescalada y flexibilicación de la cuarentena, pero antes de eso “seguimos en cuarentena radical. El pueblo venezolano ha sido ejemplar”.

Culpa a Colombia

Nicolás Maduro responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, por la cantidad de casos de venezolanos positivos para COVID-19.

“La orden de Iván Duque fue hacer todo lo que se pueda para contaminar a Venezuela”, expresó.

También denunció el “uso perverso” de los pasos informales de las fronteras -llamados trochas- y pidió la intervención de la Organización Mundial de la Salud.

“Yo le digo esto al pueblo para que vean a la maldad a la cual nos enfrentamos. Los infectaron, por eso declaré la emergencia sanitaria en los pasos fronterizos”, agregó.