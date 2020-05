Las noticias económicas más importantes de hoy #4May - Runrun

«La industria está muriendo»: Conindustria urge a retomar actividades productivas progresivamente

La Confederación Nacional de Industriales de Venezuela (Conindustria) solicitó al gobierno que restituya la actividad empresarial de forma progresiva y segura, por los incalculables daños que la cuarentena está ocasionando a la economía y al empleo formal en el país de manera particular. «El daño ocasionado al sector productivo, comercial e industrial y, como consecuencia, al empleo, por efecto, no solo de la pandemia de la Covid-19, sino de la coyuntura política y económica, es de incalculables dimensiones. Por estas razones urge revertir esa situación por el bien de miles de venezolanos que tienen, en el sector privado, la principal fuente de sustento para ellos y su núcleo familiar», dice el documento divulgado en la noche de este 1 de mayo. Banca y Negocios

Escasez de gasolina y dolarización convierten a los precios «acordados» en rezagados

Los costos dolarizados de la gasolina sirven de excusa para no respetar los precios acordados. Varios comerciantes de alimentos, consultados por Banca y Negocios, coincidieron en que la regulación o no cubre costos o no deja espacio para reponer inventarios, porque el acuerdo no toma en cuenta la situación de los detallistas. «Si no cargamos los 3 o 4 dólares que realmente está costando el litro de gasolina, no podemos seguir vendiendo. Sin ese costo, no habrá productos en los mercados», dijo un vendedor de hortalizas en el mercado de Chacao. Banca y Negocios

Con nuevo precio «acordado» pago a productores de café baja más de 70%

Otro rubro que no escapó de las medidas de ajuste de precios del producto final es el del café cuyo valor fue fijado en 300.000 el kilogramo para el consumidor, 125.000 bolívares menos de lo que recibe actualmente un productor por un kilogramo de café verde sin procesar. Ramón Mendoza, productor de café, explicó que con este nuevo precio el pago al productor descendería más de 70% ubicándose sobre los 141.304 bolívares por kilogramo verde entregado para procesar, porque para lograr un kilo del mismo procesado se requieren 1,2 kilogramos porque merma 20% en el procesamiento. Banca y Negocios

Se necesitan al menos 5 sueldos mínimos para comprar algunos productos con precio regulado

El economista y diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, señaló a través de su cuenta en Twitter que los precios acordados tampoco permiten que el venezolano haga un presupuesto. «La dictadura publicó la Lista de Precios Regulados.Veamos precios de 5 productos esenciales. Kg de carne Bs 596.197. Kg de queso Bs 427.558. Kg Harina de maíz Bs 165.231.Litro de aceite vegetal Bs 218.037.Cartón de huevos Bs 596.197. Total Bs 2.003.220». Descifrado

Cañicultores estiman pérdida de 11 centavos de dólar por kilo de azúcar a precio «acordado»

Con la inclusión del azúcar refinada en la lista de 27 productos cuyo precio fue regulado, los productores de caña de azúcar del país reciben un golpe, pues de acuerdo con sus cálculos este nuevo costo va a generar perdida por cada kilogramo de azúcar producida con su materia prima. Los cañicultores fustigan la medida, ya que con el precio de 56 centavos de dólar para el consumidor, el precio a puerta de fábrica sería de 48 centavos y a los productores les corresponderia 29 centavos de dólar por cada kilogramo de azúcar, lo cual generaría un pérdida de 11 centavos por cada kilogramo. Banca y Negocios

Procurador nombrado por Guaidó denuncia entrega de más activos de Pdvsa a bonistas extranjeros

El procurador especial designado por el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino, Juan Guaidó, el abogado, José Hernández, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro pretende entregar activos de Pdvsa, pertenecientes al Estado, a bonistas extranjeros a cambio de nuevos prestamos para los intereses de su administración. Banca y Negocios

Planificación de PDVSA recomienda bajar regalía petrolera a 20% y reducir subsidio a la gasolina

El plan de reestructuración de Petróleos de Venezuela, elaborada por el equipo técnico que dirige Hector Felizola, gerente de Planificación, Presupuesto y Gestión de PDVSA, aun requiere el aval del ministro Tareck El Aissami y el nuevo presidente de la estatal, Asdrúbal Chávez; la ratificación por parte del presidente Nicolás Maduro, y además la aprobación del Poder Legislativo, toda vez que propone una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la derogatoria de decretos leyes aprobados por Hugo Chávez entre 2008 y 2010. Petroguia

Muelles de Pdvsa recibieron gasolina de los barcos Pioneer y Clarity

La administración de Nicolás Maduro y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hicieron maromas las últimas semanas para traer gasolina al país. Fuentes del sector petrolero, que solicitaron guardar sus nombres en reserva, aseguraron que este esfuerzo culminó el fin de semana con el despacho de unos 600.000 barriles de combustible de 91 octanos. Diario el Vistazo

Venezuela: Se rebosan tanques de almacenamiento de petróleo

Venezuela, un país bendecido con las reservas de crudo más grandes del mundo sufre actualmente una escasez de gasolina que se fue haciendo habitual en paralelo al deterioro de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según los expertos, la petrolera sufre los efectos de años de mala gestión, falta de inversión y corrupción. Diario Las Americas

“El grupo militar de Diosdado salió de PDVSA y Tareck y Asdrúbal llegaron para privatizarla”

El ex ministro de Petróleo venezolano, Rafael Ramírez, aún cuando hace poco tiempo concedió una extensa entrevista a Petroguía, pidió nuevamente a este medio pronunciarse por dos temas que considera críticos y vinculados: la decisión del presidente Nicolás Maduro de designar a Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez en las posiciones de titular de Petróleo y presidente de PDVSA, respectivamente, en reemplazo del mayor general Manuel Quevedo; y expresar su rechazo al plan de reestructuración de la estatal elaborado por la Dirección Ejecutiva de Planificación de la empresa. Petroguia

ACP solicita al gobierno de Duque intervenir tarifas de trasporte de crudo por oleoductos

La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en representación de las empresas privadas productoras de hidrocarburos, emitió un comunicado en respuesta al anuncio hecho por la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, en el que asegura que se concretó el “alivio de hasta 50% en tarifas de transporte por oleoductos”. Petroguia

PDV Holding y gobierno de Aruba firmaron culminación de contrato por refinería de San Nicolás

La empresa PDV Holding, Inc., filial de Petróleos de Venezuela, y el gobierno de Aruba suscribieron el contrato de terminación del proyecto de la refinería de San Nicolás en Aruba luego que el parlamento de ese país autorizó la petición hecha por el gobierno de la primera ministra Evelyn Wever-Croes para la culminación de forma amistosa y de mutuo acuerdo. Petroguia