Guaidó dice que el verdadero "cese al fuego" que pide Maduro sería un "acuerdo político para salvar a Venezuela" - Runrun

“Se acabaron las trampas, Maduro. Tu indolencia, tu inacción, la incompetencia, tus vínculos con el narcotráfico se comieron todo el tiempo de Venezuela, todo el oxígeno y todas las opciones que hubo sobre la mesa en algún momento”, afirmó en una declaración en video

El presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, insistió este viernes, 1 de mayo, en que la única alternativa para el “cese al fuego” que Miraflores pidió hace unos días a la oposición sería la aceptación de un “acuerdo político para salvar a Venezuela” que no incluya a Nicolás Maduro, debido a las recientes acusaciones de narcotráfico y terrorismo internacional que Estados Unidos lanzó contra el gobernante venezolano.

La declaración de Guaidó ocurre tres días después de la solicitud de Maduro, hecha en medio de una alocución televisada. “Sigo ratificando mi llamado a un acuerdo humanitario para dar los pasos en función de apoyar la lucha de Venezuela con el coronavirus en esta etapa y las etapas que vengan. Lo sigo ratificando a usted, líder, jefe de la oposición, (…) a todos, vamos a un cese al fuego”, dijo el gobernante el pasado martes, 28 de abril.

Para Guaidó, Maduro es el único obstáculo para que organismos internacionales y países presten ayuda financiera a Venezuela. “Necesitamos un cese al fuego y un acuerdo político para salvar a Venezuela. Eso sí sería un ‘cese al fuego'”, ratificó. “El país está muriendo y la única forma de salvarlo es con un acuerdo político histórico que permita acceder a la ayuda y financiamiento internacional que necesitamos urgentemente”, recalcó Guaidó.

El mandatario encargado descartó que las sanciones internacionales sean flexibilizadas para beneficiar al chavismo en el poder y recordó que aunque siempre ha estado dispuesto a hacer “cualquier cosa” para salvar a Venezuela de la catástrofe, esto no contempla dar un compás de tiempo “a los criminales que han destruido el país”.

“Aquí no van a seguir comprando más tiempo. Aquí no va a bajar la presión nacional o internacional en contra de la dictadura. Aquí no van a seguir utilizando la tragedia que ustedes han generado para mantenerse otro rato en el poder. Se acabaron las trampas, Maduro. Tu indolencia, tu inacción, la incompetencia, tus vínculos con el narcotráfico se comieron todo el tiempo de Venezuela, todo el oxígeno y todas las opciones que hubo sobre la mesa en algún momento. Sabemos que enfrentamos una coyuntura de vida o muerte y hay que asumir las cosas con seriedad y visión de Estado”, apuntó.

El presidente encargado rechazó que la oposición sea quien deba hacer un “cese al fuego”. “Hay quienes apuntan y disparan los cañones y no somos nosotros (…) Imagino que con ese lenguaje belicista que pide un ‘cese al fuego’ se está refiriendo a lo que llevamos años exigiendo, trabajando, que la dictadura deje de ordenar a sus esbirros, paramilitares, y aparatos represivos que asesinen a venezolanos por estar en la calle por manifestar, por reclamar, por luchar en contra del hambre (…) Decidiste agotar tus opciones y ahora vas a tener que hacerte cargo de las consecuencias que eso implica”, señaló.

Guaidó pidió también que se deje de perseguir a los médicos y enfermeras que denuncian la situación de los hospitales venezolanos y que el chavismo se abstenga de “sabotear” iniciativas como el plan “Héroes de la Salud”, cuyo registro digital fue sacado del aire y posteriormente convertido en una plataforma de phishing.

“En resumen, que la dictadura deje la persecución política, deje de torturar y, de una vez por todas, libere a presos políticos civiles y militares que usan como fichas de canje cuando le conviene”, sentenció.

Aclaró Guaidó que no planeaba que le entragaran el poder y que sabe que los cargos políticos son temporales. “Van a salir del poder, se van a tener que ir y lo saben”, subrayó.