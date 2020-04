Control de precios: desabastecimiento y mercado negro - Runrun

Control de precios tiene como objetivo preservar los “costos acordados” de los productos, mediante la supervisión de las actividades de estas compañías, especialmente en lo referente a la comercialización de los productos

La tarde de este viernes el régimen de Nicolás Maduro, anunció un grupo de medidas económicas orientadas a buscar el colapso de la empresa privada venezolana, en medio de una crisis económica que atraviesa el país desde hace un par de años por diversas razones, a la que se le suma la paralización comercial gracias a las medidas de confinamiento por la Covid-19.

Delcy Rodríguez, indicó que activaron un “despliegue cívico-militar” para “proteger y garantizar los derechos socioeconómicos de los venezolanos”.

“Hay que precisar las distorsiones que se presenten en la estructura y cadena de costos, precisar qué está afectando la configuración de los precios que afectan directamente a la población”, destacó.

La funcionaria apuntó que fueron tomadas medidas para garantizar la producción y preservar que no se convierta en un factor de distorsión que genere especulación.

La primera solo aplica contra el Consorcio Oleaginoso Portuguesa (Coposa), empresa contra la que se dictó una ocupación temporal por 180 días prorrogables, por parte de las autoridades del oficialismo.

En un segundo lugar, se ordenó un mecanismo de «ventas supervisadas» contra Alimentos Polar, Plumrose de Venezuela y un matadero de Turmero, estado Aragua; ya que “se convertían en marcadores referenciales especulativos que están afectando a la población en general”.

Según Rodríguez, esta decisión tiene como objetivo preservar y reservar los “precios acordados” de los productos, mediante la supervisión de las actividades de estas compañías, especialmente en lo referente a la comercialización de los productos.

Hablan los expertos

Los expertos en materia económica no están muy seguros de que la “regulación” sea la medida más indicada para controlar el aumento desmesurado en los precios de los productos. En este sentido, tras la rueda de prensa de la representante del régimen, el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró que el control de precio siempre terminan en escasez, mercados negros, revendedores (bachaqueros) y colas.

Oliveros cuestionó al gobierno de Nicolás Maduro sobre la mejora en el abastecimiento de los locales comerciales del país durante los últimos meses, a lo que agregó que los empresarios importaban o producían y garantizaban la reposición de sus inventarios vía ajuste de precios.

Los controles de precios siempre terminan en escasez, mercados negros, revendedores (bachaqueros), colas… Y en estas condiciones en la destrucción del poco sector privado que queda de pie. #PobrePaís — Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) April 24, 2020

“Si no pueden garantizar la reposición por controles absurdos, se para la importación (…) Si usted no puede recuperar inversión, simplemente no va a producir o importar. Imagínense lo que viene”, expresó a través de la red social Twitter.

Recordó que actualmente no existen subsidios ni préstamos bancarios debido al encaje legal de caja. “Los privados importan con sus propios dólares (…) Al acabarse el inventario, no hay producto”, dijo, por lo que advirtió que el país va dirigido a una debacle “si vuelven los controles”.

El también economista Enrique González indicó que los precios son el resultado de sistemas y pueden reflejar las condiciones del mercado, más allá, a un ejercicio de un poder de mercado por parte de las empresas.

“En la medida que se estrangulen los márgenes producto de un control de precios y las restricciones de participación de las empresas sean violentadas por parte del estado/regulador, la oferta será menor a la demanda, lo que produce desabastecimiento”, dijo.

Por su parte, el economista Luis Oliveros calificó de lamentable que sectores de la sociedad “aplaudan la decisión del régimen” de implementar nuevamente el control de precios, al tiempo que aseguró muchas personas hablaban de “especulación” y crían en la existencia de “guerra económica”.

Expresó que la razón por la cual habían regresado el abastecimiento a los mercados y farmacias de Venezuela, era porque el gobierno tenía guardados los controles de precios y había bajado la presión contra la empresa privada. “Al regresar al desastre de años anteriores, sabemos que viene”, dijo.

Los afectados

Empresas Polar manifestó, a través de su cuenta en Twitter, que garantizarán la producción y distribución de sus productos. “Hoy más que nunca seguiremos trabajando para garantizar la producción de nuestros productos, reafirmando así el compromiso que tenemos con Venezuela desde hace 79 años”.

Por otro lado, usuarios de Twitter criticaron las medidas luego de que no tocara temas como el alza del dólar, la escasez de gasolina que ha impactado en la distribución de los alimentos y en la estructura de costos, ni cómo se solucionará dicho problema.