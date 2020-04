Incendio forestal provocó cierre del hospital El Algodonal hasta nuevo aviso - Runrun

Luego del incendio que se registró la tarde del sábado 11 de abril y que se extendió hasta la madrugada del domingo en los alrededores del hospital Simón Bolívar mejor conocido como “El Algodonal”, este centro de salud fue desalojado y permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

El dirigente sindical de Hospitales y Clínicas, Mauro Zambrano, detalló que las fuertes llamas y la intensidad del humo, obligaron a la directiva del hospital a ordenar el traslado de todos sus pacientes a los hospitales Pérez Carreño y el Clínico Universitario.

Dos de los pacientes trasladados fueron diagnosticados de covid-19, estaban hospitalizados en El Algodonal por su diagnóstico. El Algodonal es uno de los hospitales designados por el Ministerio de Salud como centinelas, exclusivos para la atención de casos de covid-19.

Además, este hospital en centro referencia para la atención de enfermedades respiratorias.

Como parte del #MonitorSalud, una iniciativa impulsada por Mauro Zambrano y trabajadores del sector salud en medio de la pandemia de covid-19, para denunciar las condiciones de los centros hospitalarios, el dirigente sindical aseguró que al cumplirse un mes de haberse informado de manera oficial los dos primeros casos de coronavirus en el país, la falta de insumos sigue continúa.

Zambrano detalló que aun cuando la OMS ha dicho en reiteradas oportunidades que la manera más importante de prevenir el contagio de este nuevo virus es la correcta higiene y medidas distanciamiento y bioseguridad, en Venezuela parecen no cumplirse.

Según los reportes, para el 13 de abril solo 11 de 20 centros asistenciales consultados para este monitoreo tenían servicio de agua potable. Sin embargo, este servicio en muchos casos es irregular, no llega diariamente y solo es suministrada en algunas áreas.

Además a esto, 13 de 20 hospitales no contaban con cloro, producto utilizado para la higiene y asepsia en todas las áreas, solo así se puede garantizar que estén libres de infecciones y virus.

Hospitales centinelas para atender casos de COVID-19.

– Hospital Algodonal: Tapabocas y guantes solo para la UCI

Se están reutilizando estos insumos: Sí

Material de limpieza:

Agua: Sí

Cloro: No

Jabón: No

Desinfectante: No

— Mauro Zambrano (@maurozam10) April 14, 2020