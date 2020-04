Los "narcosobrinos" pierden apelación en EE UU - Runrun

Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, perdieron la apelación interpuesta contra la sentencia en su contra en 2017 por narcotráfico.

La información la difundió este lunes el periodista Joshua Goodman, de The Associated Press.

Maduro's stepsons lose appeal of 2017 narcotics conspiracy conviction. The so-called "narco-nephews" case was cited in recent U.S. indictment against Maduro on narcoterrorist conspiracy charges. pic.twitter.com/QnM2sMIQZO

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 6, 2020