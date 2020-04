Hilda Rubí González denunció que trabajadores de la salud están expuestos al COVID-19 - Runrun

La doctora Hilda Rubí González, coordinadora nacional de Salud y Bienestar de Un Nuevo Tiempo, alertó que todos los trabajadores de la salud están expuestos al COVID-19 en el país debido a la escasez de insumos de protección.

“No hay suficientes mascarillas, no hay batas protectoras, no hay gorros ni guantes suficientes, si el personal de salud no trae estos insumos entonces no se protegen”, explicó en nota de prensa.

Amigos, hoy estando de guardia, envío este video para hacer varias consideraciones: 1.- Quiero denunciar que los trabajadores de la salud estamos más expuestos al COVID-19, en nuestros hospitales no hay suficientes mascarillas, guantes, gorros ni batas protectoras. pic.twitter.com/En6tm6tYcd — Hilda Rubí González (@HildaRubi) April 5, 2020

Hizo un llamado responsable a que “se nos entregue el material de bioseguridad, si nosotros, los trabajadores de la salud venezolanos, que somos los que curamos a nuestro pueblo nos contagiamos, entonces ¿quién puede ayudar a la recuperación de esta pandemia?”.

Por otro lado, también se pronunció en cuanto a la deficiencia en el suministro de gasolina en los sectores prioritarios, indicando que “a los médicos y enfermeras les está costando muchísimo poder llegar a los centros de salud a trabajar, hacemos un llamado a la Guardia Nacional,, necesitamos esta gasolina para poder llegar a los hospitales para trabajar”.

Narró brevemente que este domindo, 5 de abril, varios colegas no pudieron llegar a la guardia por no tener combustible “mientras también seguimos desprotegidos”.

3. Ante la deficiencia del suministro de combustible, los trabajadores de la salud nos estamos viendo afectados, colegas no están llegando a las guardias por no tener gasolina. A la GNB: Necesitamos esa gasolina para poder llegar a los hospitales para trabajar por nuestro pueblo pic.twitter.com/p7K3Vsg4eD — Hilda Rubí González (@HildaRubi) April 5, 2020

La doctora Hilda Rubí González finalizó haciendo un llamado a los ciudadanos a mantenerse en sus hogares “quédense en sus casas, porque mientras usted se cuida, nosotros nos cuidamos también”.