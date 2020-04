ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la mañana #5Abr - Runrun

El coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) continúa haciendo estragos en todo el mundo. Muchas naciones registran a diario centenares de muertes por personas que se contagiaron con el virus.

RunRun.es hizo una recopilación de las últimas informaciones más importantes para que te mantengas al día de todo lo que ocurre con la pandemia. Aquí la selección de las noticias del #ReporteCoronavirus:

Brasil suma 431 muertes por coronavirus

El número de muertos por el nuevo coronavirus subió un 20 % hasta los 431 en Brasil, mientras que los casos confirmados se incrementaron un 13,4 % hasta los 10.278, según informó este sábado el Ministerio de Salud. Estos datos suponen 72 fallecimientos más y 1.222 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que el Gobierno considera todavía como una tendencia aún por debajo de la que se ha observado en la curva del coronavirus en otros países.

«Nuestra curva está tranquila, está por debajo de las curvas que tenían España, Italia y Estados Unidos en este período», aseguró el secretario ejecutivo del ministerio, Joao Gabbardo dos Reis, durante una rueda de prensa realizada este sábado en Brasilia.

España registra 674 nuevos decesos por coronavirus este #5Abr

El domingo 5 de abril el Ministerio de Sanidad informó que en las últimas horas se registraron 674 muertes y se detectaron 6.023 nuevos contagios por coronavirus, por lo que asciende a 12.418 y 130.759 el número total de deceso y contagios, respectivamente, a causa de la enfermedad.

Según lo expuesto por el organismo español las cifras obtenidas en la última jornada muestran una ralentización de ambos indicadores y que pese a que las cifras continúan en ascenso los hacen en un ritmo menor en comparación reportes anteriores.

El papa inicia una Semana Santa sin fieles por el coronavirus

El papa Francisco ha dado hoy inicio a los ritos de la Semana Santa con la celebración litúrgica de un Domingo de Ramos especial, pues ha tenido lugar en el interior de la Basílica de San Pedro y no en la plaza vaticana, como es habitual, y no ha contado con fieles por la crisis del coronavirus.

«El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos pongámonos ante el Crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene», dijo Francisco durante la homilía.

Acompañaron al papa solo un reducido grupo de religiosos, que respetaron en todo momento la distancia de seguridad, y la liturgia se celebró en el altar de la Cátedra de la basílica de San Pedro, y no bajo el baldaquino.

El pico de la pandemia no ha llegado aún a Alemania

Alemania no ha llegado todavía al pico de contagios en la pandemia de coronavirus, por lo que «la tarea del Gobierno es prepararnos y preparar a la población para la parte más difícil de esta crisis», según el ministro de la Cancillería, Helge Braun.

En una entrevista al dominical «Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung», Braun afirma: «Todavía queda por delante el tiempo en que tendremos el número más alto de contagios».

Alemania, con 96.108 casos confirmados, está en el cuarto lugar de contagios de la COVID-19, por detrás de Estados Unidos, Italia y España y por delante de Francia y China, aunque con una tasa de mortalidad más baja.

Reino Unido registra 621 nuevas muertes por Covid-19

El Reino Unido Unido registró en una jornada, 621 nuevas muertes por COVID-19, una cifra por debajo de las 708 que fueron notificadas este sábado por el Ministerio de Salud, con 5.903 nuevos contagios para un total de 47.806.

La cifra total de fallecidos en el país asciende a 4.934 personas, contempla a aquellos pacientes ingresados en hospitales que murieron el día de ayer, después de haber dado positivo en un uno de los 195.524 tests realizados en el territorio.

El ministro de Salud, Matt Hancock, alertó sobre la posibilidad de endurecer las condiciones del confinamiento si una parte de la población opta por no obedecer las normas que se han dictado.

Portugal se acerca a los 300 muertos y crece presión sobre hospitales

Portugal registró hasta hoy 295 fallecidos por coronavirus, veintinueve más que la víspera, y supera los 11.000 contagios, en un momento en el que crece la presión sobre los hospitales y se está reforzando la dotación de equipamientos médicos.

El último boletín de la Dirección General de Salud (DGS), detalló que el número de contagiados alcanzó los 11.278, un 7,2 % más que el sábado, con otros veintinueve fallecidos, el segundo mayor aumento diario hasta la ahora.

Del total de portadores del virus, 1.084 personas están hospitalizadas y 267 precisan de cuidados intensivos, lo que supone un incremento respecto al anterior balance (1.075 internados y 251 en la UCI).