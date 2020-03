Guaidó insta a Maduro a «tener pantalones» para negociar - Runrun

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 naciones como presidente encargado de Venezuela, respondió la noche del 30 de marzo las advertencias proferidas por el mandatario, Nicolás Maduro, diciéndole que debería aceptar la oferta de la comunidad de negociar antes de que se generen traiciones en su entorno.

Guaidó puntualizó que si Maduro acepta la negociación como vía, el país se salva. «Ya tu gente está sacando cuentas ¿Tun tun?».

Aseveró no tener problemas en nombrarlo públicamente vía redes sociales -o en persona- y le instó a «tener pantalones» para asumir los errores porque » lanzaste por un barranco a los tuyos y no confías en nadie».

No te veo: pero me envían el video. No tengo problema en nombrarte, Nicolás. Ten pantalones y asume que lanzaste por un barranco a los tuyos y no confías en nadie

Acepta la oferta de la comunidad internacional y se salva el país.

Ya tu gente está sacando cuentas ¿Tun tun?#TicTac

— Juan Guaidó (@jguaido) March 31, 2020