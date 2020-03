Venezolanos en México se adelantan a medidas del gobierno contra el coronavirus - Runrun

A la mayoría de los venezolanos migrantes, residentes en el país, la crisis sanitaria no les tomó por sorpresa y optaron por tomar de manera “autodidacta” las precauciones ante el COVID-19

México tomó en serio la pandemia por coronavirus hace apenas unos días, cuando el país entró en la fase II de contagio (comunitarios). Antes, las autoridades federales habían minimizado los efectos del virus que ha matado a miles en Europa y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a los ciudadanos a abrazarse cuando ya habían pasado 13 días del primer caso; pidió que no dejaran de salir a los restaurantes cuando ya se contabilizaban 316 casos y dos muertes. Fue este jueves, 26 de marzo, cuando finalmente se suspendieron las actividades públicas y concentraciones mayores a 50 personas.

A la mayoría de los venezolanos migrantes, residentes en el país, la crisis sanitaria no les tomó por sorpresa y optaron por tomar de manera “autodidacta” las precauciones ante el COVID-19. ¿La preocupación común? El impacto en la economía y la posibilidad de que México registre muchísimos casos por la acción tardía del gobierno central.

Karis Machado es venezolana, radicada en la Ciudad de México desde hace dos años. Lo que sabe del coronavirus y de cómo evitar contagiarse, lo aprendió porque tiene información acerca de lo que pasa en Europa y China. Trabaja en mercadeo y al menos dos o tres veces por semana debe salir a reunirse con clientes, pero por iniciativa propia mantiene medidas de higiene y desinfección en su casa y carro. “Uso mascarillas en lugares donde hay muchas personas, me tomo la temperatura siempre. Cuando entramos en la fase II, que fue en donde los demás países se desató la epidemia, me entró un poco de miedo por lo que podría pasar en las próximas dos semanas. Algo que no he podido hacer en la actualidad es mantener el distanciamiento con gente que quiero, ni decirle que no me visite a una amiga que sé que anda solita. En fin, estoy tratando de implementar lo mejor que puedo las medidas”, sentenció.

Por su parte, a Daniel Arias, venezolano, residente en Ciudad de México desde hace cuatro años, le preocupa la situación económica ante la pandemia. Hace unos meses decidió emprender una agencia de viajes y organización de eventos. “Esta situación afecta directamente nuestra forma de ganarnos la vida. Confiamos en que pronto toda esta tormenta pasará. Es imposible realizar en este momento nuestro trabajo. Sin embargo, hemos estado haciendo seguimiento a pagos, actualizando proveedores, preparando todo. La ciudad, sorpresivamente, aún tiene mucho movimiento; en ocasiones hemos ido a un mercado cercano y pareciera que no pasara nada. Hablo con mi familia en Venezuela y aunque les ha tocado difícil en otros aspectos, me comentan que están más conscientes de lo que está pasando y están tomando medidas”, puntualizó.

