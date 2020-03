Fedeagro advierte desabastecimiento si se aísla al sector productivo - Runrun

Señalaron que si las medidas no se toman con orden pueden tener un impacto en cuanto al abastecimiento de alimentos

A propósito de la cuarentena decretada por el Gobierno para afrontar la pandemia de coronavirus, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Aquiles Hopkins,señaló que “las medidas de aislamiento tomadas por el Gobierno nacional, si no son aplicadas de manera ordenada, pueden tener un impacto importante en cuanto al abastecimiento de alimentos, por ejemplo, en estados fronterizos como el estado Táchira o Zulia, que son potencias productoras de alimentos”.

El dirigente empresarial explicó que “tenemos restricción de entrada y salida de vehículos.Pero en los principales centros poblados del país los alimentos vienen de esas zonas rurales, por eso se debe evaluar qué puede salir y en qué condiciones saldrán esos transportes de alimentos, y cómo entran y salen de los principales centros poblados, ya que en esos estados la movilización está limitada. Entonces ¿de qué manera los productores agropecuarios llegarán al centro de producción para que esta no se detenga?”.

En un comunicado público emitido este lunes 16 de marzo, el dirigente empresarial señaló que el otro tema importante por considerar en esta crisis es el del combustible.

Hopkins considera que no está claro cómo se movilizarán los productores a sus fincas si no hay combustible o cómo llegará la producción a los centros de abastecimiento y distribución si hay estados productores a donde no llega la gasolina. Dijo que “hay productores que siembran en el estado Cojedes, pero almacenan el producto en el estado Portuguesa; hoy en día hay ciertas limitaciones”.

Enfatizó que el abastecimiento de alimentos es muy frágil en este momento. “Existe un abastecimiento aparente producto de la caída del poder adquisitivo, las personas se alarmaron y en dos días desaparecieron los productos de los anaqueles y no hay capacidad de reponerlo de manera rápida, y si el transporte y los canales de distribución no están perfectamente conectados y activos entonces existirán muchísimos problemas para recuperar el frágil abastecimiento que existía en Venezuela en los principales centros poblados”, sostuvo.

Alertó el empresario que los afiliados a Fedeagro “no hemos tenido absolutamente ningún contacto con el Ministerio de Salud. Estamos al tanto de una reunión que hubo con la agroindustria con algunos representantes del Ejecutivo más no con los productores primarios y hay que entender que la comida sale del campo de la producción primaria del país. De tal manera, que todas estas medidas deben ordenarse para que tengan un efecto positivo ante esta crisis complicada que vive el país con el tema del coronavirus”.

