Las noticias económicas más importantes de hoy #26Feb - Runrun

Pdvsa prepara plan de racionamiento de combustibles pese a demanda deprimida

Pdvsa está preparando un plan de racionamiento de combustible para los consumidores nacionales, reseña S&P Global Platts citando fuentes internas de la petrolera estatal. “El suministro de combustibles estratégicos al mercado nacional es la prioridad en este momento”, según un funcionario de Pdvsa que habló con S&P Global Platts bajo condición de anonimato. Banca y Negocios

“La reestructuración de Pdvsa es una pantomima”, afirmó el economista Rafael Quiroz

El decreto presidencial sobre la reestructuración de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es una “pantomima”, afirmó el economista Rafael Quiroz, profesor en materia petrolera de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (FACES-UCV). El especialista cuestionó la emergencia petrolera dictada, el miércoles 19 de febrero, por el presidente Nicolás Maduro, un día después de que Estados Unidos sancionó a la empresa rusa Rosneft Trading S.A, por su colaboración con el gobierno venezolano. Descifrado

Reuters: Pdvsa nombra a otro militar como vicepresidente de Comercio y Suministro.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) nombró a un teniente coronel del Ejércitoen la industria como nuevo vicepresidente de Comercio y Suministro, según dos personas con conocimiento de la situación. La medida se produce luego de que Pdvsa solicitó a sus vicepresidentes poner los cargos a disposición, días después que Nicolás Maduro nombró una comisión de dirigida por Tareck El Aissami para reestructurar la compañía. Descifrado

Rosneft juega «al gato y el ratón» con EEUU y pone a su filial TNK a vender crudo de Pdvsa

Rosneft entra en el juego del «gato y el ratón» con el gobierno de Estados Unidos, al colocar a una filial no sancionada a comercializar el crudo de Pdvsa y, eventualmente, a manejar las importaciones de combustibles, en un claro desafío a las sanciones impuestas contra Rosneft Trading por parte del Departamento del Tesoro. Según Bloomberg, TNK Trading International SA tiene previsto colocar 14,3 millones de barriles de crudo venezolano en los primeros dos meses, en comparación con los 5 millones que vendió en todo 2019, lo que parece dejar en evidencia la existencia de un «Plan B» para contrarrestar el zarpazo contra Rosneft Trading. Banca y Negocios

Repsol reconoce que la incertidumbre en Venezuela la obliga a trabajar con tres escenarios de severidad

La empresa española Repsol en su informe de gestión de 2019 y sus estados financieros señala que afronta pérdidas en sus operaciones en Venezuela principalmente porque PDVSA le debe 347 millones de euros por ventas de gas. También indica que cumple con las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos a esa compañía venezolana y y un punto que resalta es la incertidumbre que existe en ese país sudamericano, situación que frente a la inestabilidad política, económica y social la obliga a trabajar con tres escenarios, ninguno de ellos positivo. Petroguia

Olade inicia capacitación en energía renovable para América Latina y El Caribe

La Organización Latinoamericana de Energía (Olade) informó que en marzo de 2020 inician las capacitaciones como parte del proyecto ¨Mejora, aumento y facilitación del acceso a la educación y capacitación en energía renovable en América Latina-ETRELA¨, dirigido a la comunidad energética de la región. Detalle Olade que este un plan de capacitación de formación modular de alta calidad es de libre acceso y no tiene costo para los Países Miembros de Olade. Petroguia

Reservas de petróleo equivalente Colombiano suben 33% en 2019

Ecopetrol informó que en 2019, el Grupo Ecopetrol incorporó 408.000 barriles de petróleo equivalente (mbpe) de reservas probadas, lo cual representó un crecimiento del 33% frente a lo incorporado en 2018. Con esta adición las reservas probadas netas se ubican en 1.893 millones de barriles de petróleo equivalentes al cierre del año pasado, de los cuales el 73% es crudo y el 27% corresponde a gas. Petroguia

Advierten que solo 30% ha utilizado el transporte público para movilizarse en este Carnaval

El coordinador del Comité de Usuarios de Transporte, Luis Alberto Salazar considera que en este asueto de Carnaval se ha registrado una disminución de la movilidad en todo el Territorio Nacional. Dijo que solo 30% hasta el momento ha utilizado el transporte público suburbano y extraurbano para desplazarse a los distintos puntos de turismo y descanso del país. Descifrado

Aumenta a Bs.375.930,68 arrancel para verificación de documentos en Cancillería

La Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela informó que a partir del 26 al 29 de febrero, el arancel para la verificación de cada documento tendrá un valor de 375.930,68 bolívares. Descifrado

Torino Capital: Dolarización de facto no crea crecimiento y profundiza brechas salariales

La dolarización de facto que se ha dado en el país es un proceso que se mantendrá y se profundizará en la economía a lo largo de 2020, incentivado por el propio Estado venezolano, el cual ha utilizado la dolarización en marcha como un mecanismo que le permitido generar una sensación de “prosperidad relativa” en ciertos sectores de la economía. Sin embargo, Torino Economics, la unidad de investigación de la consultora financiera Torino Capital, sostiene que el gobierno no buscará la implementación de una dolarización oficial. Banca y Negocios

Cabezas: con «burbuja insostenible» la economía caerá entre 9% y 11% este año

El ex ministro de Finanzas durante el período de gobierno del ex presidente Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, proyecta, como «escenario optimista», una caída del PIB de entre 9% y 11% este año, al señalar que ninguno de los disparadores del crecimiento está en capacidad de activarse. Además, pronostica que la «burbuja de los bodegones» no indica ninguna recuperación ni es sostenible. Banca y Negocios

Dolarización y colapso de servicios impiden enmascarar la crisis

El carnaval en Venezuela se mueve al ritmo del dólar, no de la samba. La movilización de temporadistas está por debajo de las expectativas señalan gerentes del sector hotelero, básicamente por la dolarización precios que hace muy complicado disfrutar del carnaval. La crisis no se enmascara. Datos provenientes de alojamientos ubicados en los estados Sucre y Nueva Esparta apuntan que la ocupación hotelera se ubica en alrededor de entre 25% y 40%, según los precios. Los costos en las playas también son prohibitivos. Una familia de cuatro personas necesita más de 300 dólares para un fin de semana de sol y mar. Banca y Negocios

Salario mínimo integral no alcanza para un día de consumo familiar de alimentos

La hiperinflación convirtió al salario mínimo en una medida inútil y, como si hiciera falta, las cifras sobre el costo de la canasta básica alimentaria del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda), correspondientes a enero, lo vuelven a demostrar, al señalar que el poder de compra efectivo del ingreso mínimo legal fue de apenas 1,7% del precio del consumo básico familiar de alimentos. En comparación con octubre, cuando regía un salario mínimo de 150.000 bolívares, el poder de compra del ingreso básico se ha reducido en 51%, a pesar del aumento reciente a 250.000 bolívares. Banca y Negocios

Conozca cómo intercambiar Petros por bolívares, criptomonedas y ahora euros

El Petro ha venido mutando con el paso del tiempo. En abril de 2018, en una transmisión de VTV, el gobierno nacional dio a conocer los nombres de 16 casas de intercambio, llamadas en un principio a ser intermediarias en la adquisición del token gubernamental. Seis meses después, no todas lograron entrar en el arranque de esta polémica moneda digital. La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) autorizó a siete de ellas para iniciar las transacciones en el mercado local. Ellas son: AmberesCoin, Criptolago, CriptoEX, Cryptia, Bancar, AFX y CryptoMundo. Banca y Negocios