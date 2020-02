Caen las acciones de Rosneft tras anuncio de sanciones por negociar venta y transporte de crudo venezolano - Runrun

Después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la petrolera rusa Rosneft Trading S.A por negociar la venta y el transporte de crudo venezolano, pasando por encima las sanciones que ya pesaban sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa), las acciones de la empresa rusa descendieron.

Así lo divulgó la editora de Energía de Bloomberg, Helen Robertson, quien publicó en un tuit la evidencia de la caída de las acciones de Rosneft como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos.

La agencia de noticias AFP difundió que la caída es de 6,2% y que esta sería la peor desde abril de 2018.

BREAKING:

Shares in Rosneft tumble as the U.S. sanctions a trading unit of the Russian crude producer for maintaining ties with Venezuela’s Nicolas Maduro and state-run oil company PDVSA #OOTT pic.twitter.com/luy8hdieTp

— Helen Robertson (@HelenCRobertson) February 18, 2020