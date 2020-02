Por decisión personal, Lacalle Pou no invitará a Maduro a su investidura - Runrun

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reveló que la decisión de no invitar al mandatario venezolano Nicolás Maduro al acto de asunción del 1º de marzo fue de él, desligando a la Cancillería.

“Yo no estoy dispuesto a que en la asunción esté Maduro. Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, no es protocolo, es mi persona que tomó la decisión”, dijo Lacalle Pou ayer tras la finalización de la sesión de la Cámara de Diputados reseñó El País Uruguay.