Designan a 7 fiscales para el juicio político contra Trump en el Senado - Runrun

Nacy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, presentó este miércoles 15 de enero a los siete congresistas que actuarán como ‘fiscales’ en el juicio político contra Donald Trump en el Senado.

Los nombrados son el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff; el presidente del Comité de Justicia, Jerry Nadler; y los diputados Hakeem Jeffries, Sylvia Garcia, Val Demings, Zoe Lofgren y Jason Crow.

De acuerdo con una nota publicada por Actualidad RT, todos los nombrados como fiscales del juicio pertenecen al Partido Demócrata.

Instantes después de conocerse los anuncios de Pelosi, Donald Trump se pronunció en su cuenta de Twitter para rechazar lo acontecido.

“Aquí vamos de nuevo, otra estafa de los demócratas que no hacen nada. ¡Se suponía que todo este trabajo lo haría la Cámara, no el Senado!”, escribió el mandatario.

Here we go again, another Con Job by the Do Nothing Democrats. All of this work was supposed to be done by the House, not the Senate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2020