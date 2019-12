Con más fallas que trenes, en 2019 se profundizó descalabro del Metro de Caracas - Runrun

Averías en el sistema Metro de Caracas ocurren diariamente.

Se calcula que en promedio se suscitan cerca de 180 fallas por día, de las cuales 25% corresponden al funcionamiento del tren.

Expertos manifiestan que una de las principales razones por las cuales se generan retrasos es por falta de entrenamiento del personal operativo

Ricardo Sansone, coordinador de la organización no gubernamental (ONG) Familia Metro es tajante: la paralización total del sistema Metro de Caracas podría “estar en puertas” si los organismos del Estado no hacen la política a un lado y no aplican un proceso de reingeniería a la compañía de transporte ferroviario.

Sansone informó que el sistema se encuentra totalmente colapsado y que a pesar del esfuerzo que se haga para volver a los niveles de calidad que el subterráneo tuvo en sus inicios “estos no alcanzan”. “Aquí hay que hacer una reingeniería de la empresa y eso tiene que ver con volver a una gerencia técnica”, sugirió el experto.

El metro te lleva

Actualmente, el sistema de transporte subterráneo se encuentra en las peores condiciones desde su inauguración en 1983. Decenas de trenes fuera de servicio, personal disminuido por salarios de hambre, torniquetes inservibles y casetas para ventas de boletos sin tickets son la constante; sin mencionar la vía férrea, la cual se encuentra en franco deterioro.

Ya no vale aquella: “tranquilo que en metro llego más rápido”, ya que debes esperar hasta 30 minutos en una estación para poder abordar alguno de los trenes.

No había ni comenzado el año 2019, y ya el sistema presentaba retrasos. El pasado 9 de enero, los usuarios tuvieron que esperar más de 45 minutos para poder abordar los trenes que los llevarían a sus destinos.

Atrás quedó el estribillo de la canción del maestro Billo’s: “Si vas pa’ Petare, el metro te lleva; si vas para Catia, el metro te lleva”. Ahora es posible que si vas a Petare te quedes a la mitad de camino o tengan que desalojarte en la estación La California porque el tren no tiene tracción.

A mediados del mes de agosto de este año, un tren en dirección a Propatria se descarriló entre las estaciones Los Dos Caminos y Miranda de la Línea 1. El tren frenó del impacto con una pared del túnel, causando que uno de los vagones se saliera de la vía. Esto dejó un saldo de ocho personas heridas que fueron trasladadas al hospital Domingo Luciani y Salud Chacao. Usuarios fueron desalojados por los túneles de sistema.

Lo mismo ocurrió el miércoles 11 de diciembre, unas seis personas resultaron heridas después de que un tren quedase detenido entre las estaciones de Colegio de Ingenieros y Plaza Venezuela por más de 15 minutos. Usuarios del tren, ante la asfixia, decidieron abrir manualmente las compuertas y salir caminando por el pasillo del túnel.

