Diputado Juan Requesens recibió la visita de su familia - Runrun

El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens recibió la visita de sus familiares este martes, 24 de diciembre, en El Helicoide, donde se encuentra recluido desde agosto del año pasado.

Así lo informó su hermana Rafaela Requesens, a través de su cuenta de Twitter, expresando que fue “otro 24 tras las rejas”.

“A pesar de eso, de que el abrazo de despedida que le di a Juan Requesens, me hizo sacar lágrimas, yo quiero desearles Feliz Navidad”, agregó Requesens.

Hoy pude ver a mi hermano, en el Helicoide, tuvimos otro 24 tras las celdas.

A pesar de eso, de que el abrazo de despedida que le di a @JuanRequesens me hizo sacar lágrimas, yo quiero desearles Feliz Navidad. — Rafaela Requesens (@RRequesens) December 25, 2019

El padre del diputado, Juan Guillermo Requesens, también informó sobre la visita y compartió un mensaje enviado por su hijo a todos los venezolanos.

“Les manda un abrazo navideño. Que no se amilanen; que esto no es fácil. Que nadie se rinda ni pierdan la esperanza. Sobre todo que no les quiten la sonrisa ni el espíritu navideño. Unidad; siempre lo repite”, expresó.

Ayer 24 visitamos a nuestro hijo.Que fuerza y convicción. Les manda un abrazo navideño. Que no se amilanen;que esto no es fácil. Que nadie se rinda ni pierdan la esperanza.Sobretodo que no les quiten la sonrisa ni el espíritu navideño. Unidad;siempre lo repite. — @requesens.gruber (@RequesensG) December 25, 2019

La audiencia en el Tribunal del diputado Requesens, por su presunta vinculación en el atentado con drones contra Nicolás Maduro, será el próximo 8 de enero.