Llega a Caracas la IV edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo - Runrun

Este año el evento estará enfocado en la importancia de la educación alimentaria y en los beneficios de la dieta mediterránea. La gastronomía italiana brillará con la presencia del chef italiano Gioacchino Sensale, invitado especial de la Embajada de Italia y que participará en numerosos eventos

Del 18 al 24 de noviembre se estará celebrando en Caracas la IV edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, que en esta oportunidad abordará el tópico de la “Educación alimentaria: cultura del sabor”. Por este motivo, el énfasis estará puesto en la dieta mediterránea y sus reconocidos beneficios para la salud. En consonancia con el acento en la dieta mediterránea, uno de los ejes de esta celebración será la nutrición positiva, cuyo basamento se sustenta en la educación y el estímulo de hábitos saludables. Al respecto, el Encargado de Negocios de Italia en Venezuela, Placido Vigo comenta: “La Cuarta Semana de la Cocina Italiana tiene un propósito que va más allá de lo culinario en sí y busca la difusión de la cultura itálica en su totalidad, al igual que dar a conocer lo más exquisito de nuestra idiosincrasia a otros pueblos con los cuales nos hemos integrado”.

Para esta actividad que se lleva a cabo simultáneamente en 55 países, la Embajada de Italia en Venezuela y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, en colaboración con la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (CAVENIT) y la Alcaldía de El Hatillo, a través de su plataforma cultural, deportiva y turística, “Vive El Hatillo”, unen esfuerzos para presentarle al público caraqueño lo más representativo de la cocina italiana mediante una serie de eventos que incluyen almuerzos, catas y degustaciones, talleres de pasta para niños, interesantes charlas de reconocidos expertos gastronómicos y MasterClass a cargo del famoso chef Gioacchino Sensale, quien proviene de la mundialmente conocida Asociación Italiana, Ambasciatori del Gusto.

La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo forma parte del programa Vivere ALL’Italiana, creado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia para involucrar activamente a actores públicos y privados en una acción de promoción integrada de ese país en todo el mundo.

El presidente de CAVENIT, Alfredo D’Ambrosio, indicó que para la Cámara como promotora de las pymes italianas y el Made in Italy, este evento representa una gran oportunidad para mostrar y ofrecer excelentes platos de la dieta mediterránea italiana, así como productos gastronómicos manufacturados por empresas de prestigio internacional y mostrar a los asistentes el know how italiano con la presencia del Chef Gioacchino Sensale.

“Todo esto, aderezado con música y eventos culturales, que, junto a la gastronomía, son los elementos esenciales para comprender lo que significa el “Vivere All’Italiana”, expresó.

Agenda rica en sabores y cultura

“Este año bajo la dirección de la Embajada y de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (CAVENIT) se ha realizado un gran trabajo en equipo entres varios actores (el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, la Municipalidad del Hatillo, empresarios italianos, empresarios venezolanos, los más relevantes importadores de productos italianos, restaurantes y hoteles) para hacer de esta semana un evento inolvidable para toda la colectividad italiana y más en general para todos los caraqueños”, declaró Iacopo Foti, Primer Secretario Comercial de la Embajada de Italia en Venezuela. Asimismo, agregó: “Espero que todas las distintas iniciativas que se realizarán durante esta semana: degustaciones, talleres, exposiciones, MasterClass destinada a profesionales, cenas especiales etc. puedan profundizar aún más las colaboraciones que ya existen entre Italia y Venezuela en el sector agroalimentario y al mismo tiempo construir oportunidades para jóvenes profesionales que quieren ampliar sus conocimientos sobre la gastronomía italiana y sus productos de altísima calidad”.

La semana se iniciará por todo lo alto el martes 19 de noviembre a las 12m. con la presencia del multipremiado chef Gioacchino Sensale en “Pazzo” Ristorante, donde ofrecerá los sabores de Sicilia en un menú especialmente diseñado para este evento. Reservaciones a través de los teléfonos: 0212-2643232.

Esa misma noche, en el Centro Italiano Venezolano de Caracas, a las 6:30 p.m., se llevará a cabo un MaterClass a cargo del reconocido chef Gioacchino Sensale. Reserve su participación a través de los teléfonos: 0412-9963737 y el 0414-3991545. Cupos limitados.

Nacido en Caracas en 1981, ha llevado una vida dedicada a las artes culinarias en Italia, que incluye no sólo su formación en el ámbito hotelero, sino también en las ciencias de la cocina. Este profesional ha cosechado importantísimos logros en el contexto gastronómico y su fama trasciende el ámbito italiano por el carácter artístico que posee su abordaje del oficio culinario.

Siguiendo con la agenda, el reconocido chef italiano ofrecerá el próximo jueves 21 de noviembre a las 9:00 am., una MasterClass en las instalaciones del Gruppo Doimo, en Las Mercedes. Reserve su participación a través de los teléfonos: 0412-9963737 y el 0414-3991545. Capacidad máxima 30 personas.

A partir del viernes 22 las actividades se llevarán a cabo en la Plaza de El Hatillo, convertida en una verdadera “Piazza” italiana, donde el público podrá disfrutar de variados platos y productos de la gastronomía del país de la bota.

Todo será festivo, al punto que siete restaurantes del El Hatillo se unirán a esta semana de la cocina italiana e incluirán en sus menús platos tributos a la dieta mediterránea. Ellos son L´Artesana Pizzería, Hajillo´s Restaurant, Orquídeas Café, Utopía 19, Gelato e Caffè, Casa Gourmet y Tata Trattoria. Adicionalmente, y como muestra del arte de la preparación de los extraordinarios platos de Italia, podrán disfrutar de viernes a domingo a las 3:00 pm., de un Show Cooking del afamado Gioacchino Sensale en la Plaza Bolívar de El Hatillo. Reserve su participación a través de los teléfonos: 0412-9963737 y el 0414-3991545. Cupos limitados.

Los espectáculos vinculados a la semana de la cocina italiana no se circunscribirán únicamente a la gastronomía, sino que además ofrecerán variedades musicales. Así, del viernes 22 hasta el domingo 24, se llevarán a cabo presentaciones del acordeonista Paolo Orlando a la 1:00 pm., viernes y domingo a las 5:00 pm., en la Plaza Bolívar de El Hatillo. De igual modo, el sábado 23 a las 5:00 pm., se realizará, en esta misma locación, un espectáculo de danzas tradicionales italianas con el Gruppo Folkloristico Arlecchino. Y también las noches de ese fin de semana, partiendo desde el viernes a partir de las 7 se engalanarán mediante la música del Dúo Peceramusical. Finalmente, como cierre de esa apoteosis musical, a las 8 de la noche todo será propicio para el Blackoffee BluesBand en la Plaza Bolívar de El Hatillo.

Con el enfoque puesto en la educación alimentaria para los más pequeños, se realizará el taller de Pasta de Colores para niños, con la presencia del chef invitado Gioacchino Sensale, que se llevará a cabo a las 5:00 pm. de la tarde del viernes y del domingo. Reserve su participación a través de los teléfonos: 0412-9963737 y el 0414-3991545. Cupos limitados.

La exquisita heladería Gelato e Caffè, de Andrea Falcone, estará presente en la Plaza de El Hatillo como parte de esta celebración e ícono de la gastronomía italiana, por lo que se realizará una degustación de helados el sábado 23 a las 4:15 de la tarde. Reserve su participación a través de los teléfonos: 0412-9963737 y el 0414-3991545. Cupo máximo 25 personas.

Asimismo, y dado que lo educativo es sustancial en esta semana del sabor italiano, los conversatorios a cargo de figuras relevantes del ámbito gastronómico darán gran brillo a estos días. De este modo, el viernes 22 Serenella Rosas, Massimo Visconti y Rafael Figueiral a las 6:00 de la tarde, nos hablarán sobre “Los italianos llegaron con sus vegetales”. El sábado 23, a esa misma hora, será una gratísima oportunidad para escuchar al humorista Claudio Nazoa en una charla sobre, “El Spaghetti nos hará libres”, mientras que el domingo 24 será el turno para Gioacchino Sensale junto a María Fernanda Di Giacobbe y el joven influencer gastronómico Ronald Aristimuño, conversando sobre el tema central de la semana de la cocina “Educación Alimentaria: Cultura del sabor”, también a las 6:00 de la tarde.

De manera que esta IV edición de la Semana de la Cocina Italiana en el mundo será uno de los eventos más comentados de la temporada y brindará al público amante de la buena mesa la posibilidad de vivir una experiencia única.

Para mayor información puede consultar la programación y los horarios a través de: www.ambcaracas.esteri.it; www.iiccaracas.esteri.it; www.cavenit.com

y de la página web dedicada www.semanadelacocinaitaliana.com.ve.