Trabajadores de la Asamblea Nacional protestan exigiendo reivindicaciones laborales - Runrun

Foto: Prensa AN

Este lunes, 18 de noviembre, un grupo de trabajadores de la Asamblea Nacional salió a las calles para protestar exigiendo el pago de sus salarios, aguinaldos y mejoras laborales.

Desde el Edificio José María Vargas, sede administrativa del Parlamento – en la esquina de Pajaritos en el centro de Caracas- los empleados se disponían a marchar hasta la sede del Ministerio de Finanzas, pero un contingente de la Guardia Nacional, impidió el paso trancando la avenida.

“Por más de dos años el Ministerio de Finanzas se ha quedado con el dinero de todos los trabajadores de la Asamblea Nacional. Prácticamente la caja de ahorro está quebrada”, reclamó uno de los trabajadores a las afueras del Parlamento.

Igualmente, Mireya Rivero aseguró que el HCM de los empleados de la AN está en 100 mil bolívares. “¿Qué nos alcanza con eso? Ni un remedio”, se lamentó.

Rivera agregó que las deudas de sus sueldos y beneficios laborales empezó desde que Diosdado Cabello era presidente de la Asamblea Nacional.

También señaló que las condiciones del edificio han empeorado. “A los ascensores no les hacen mantenimiento, no hay aire acondicionado, no hay material de oficina”, criticó Rivero, quien tiene 24 años de servicio en la Asamblea Nacional.