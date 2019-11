VíctimaChallenge: El reto viral que inspiró Evo Morales al tuitear una absurda foto suya - Runrun

Este 12 de noviembre circularon en Twitter divertidos memes a propósito de una fotografía que el expresidente boliviano Evo Morales había publicado en su cuenta un día antes, después de que abandonó la presidencia de su país.

La foto publicada por Morales —en la que aparece en el piso— fue acompañada del siguiente mensaje, cuyo tono es lastimero:

“Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado”.

De inmediato, la fotografía despertó curiosidad en los usuarios de Twitter, quienes no dudaron en crear memes alusivos al mensaje y la imagen de Morales.

Queridos hermanos, me voy a dormir, lamento mucho tener que irme por razones de sueño. Agradezco la solidaridad del hermano Morfeo por recibirme, pero despertaré sin el tirano en mi país. #VíctimaChallenge pic.twitter.com/RJel4CVEa4

#victimachallenge #evonadietecree

Como cuando mi mujer me castiga por no bajar la basura y me da un #golpedeestado pic.twitter.com/R8EhnRsy37

— Favio Gutierrez (@favioquerido) November 12, 2019