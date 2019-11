Afirman que regímenes de Maduro y Cuba son una amenaza que "debe ser detenida lo antes posible" - Runrun

El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, los senadores Marco Rubio y Rick Scott, y el representante Mario Diaz-Balart, afirmaron este martes que los regímenes socialistas-comunistas de Nicolás Maduro y de Cuba son “una grave amenaza para la seguridad y estabilidad de la región que debe ser detenida lo antes posible”.

“El régimen de Maduro no solo es comunismo o socialismo, ha mutado mucho más porque se le ha sumado una organización criminal en el poder, lo cual hace esto mucho más delicado y complicado, y que obliga a los Estados Unidos a no subestimar lo que está pasando, con presencia del Hezbollah, rusos, y ELN, disidentes de la FARC y carteles del narcotráfico. Allí tenemos un cóctel que es peligroso, que hay que pararlo lo antes posible, que no puede ser subestimado por EEUU”, dijo Vecchio.

En el marco del trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín, Vecchio destacó: “El muro de Berlín sigue existiendo en este continente y lo representa Cuba. Tenemos que lograr que este continente sea profundamente democrático y libre y eso pasa necesariamente por la salida del régimen de Cuba, que se vuelva nuevamente libre; por supuesto eso va ligado a Venezuela y toca a Nicaragua también. Tenemos que derribar ese muro y eso pasa por la unificación de las fuerzas internacionales y la presión interna para producir esos cambios políticos”.

Alertó que toda la situación de inestabilidad que vive actualmente América latina es producto de un nuevo intento por instalar el socialismo-comunismo en la región.

“Esa inestabilidad latinoamericana que vemos en Chile y Ecuador, esta siendo utilizada por el Foro de Sao Paulo, por Rusia y China, manipulando los legítimos reclamos de las sociedades para generar violencia y desestabilización. Esto no puede ser desestimado por EEUU. Las consecuencias las vemos en el emblemático caso de Venezuela”, añadió.

El representante Mario Diaz-Balart afirmó que para ver las consecuencias que genera el socialismo a los pueblos solo basta con ver Cuba, Venezuela y las antiguas 2 Alemania.

“Cuando cayó el muro de Berlín los comunistas cambiaron su nombre a socialistas, pero ambos tienen en común que destruyen al ser humano, destruyen la economía y a los países. Solo hay que ver la diferencia entre la Venezuela de ayer y la de hoy, la Cuba de ayer y la de hoy, entre las 2 Alemania que era vecinas una de la otra”.

El senador Marco Rubio, por su parte, destacó: “El socialismo ha creado más pobreza y más miseria que cualquier otro sistema en la humanidad (…) Ellos le piden al pueblo que abandone sus libertades, empezando por sus libertades económicas a favor del pueblo en su totalidad y eso es una promesa falsa; luego terminan entregando su libertad política y espiritual, porque un sistema socialista no puede permitir que nadie compita con el gobierno, y por eso la represión y la destrucción de la familia y la sociedad. Luego vienen las elecciones y las impiden o cometen fraude para no perder el proyecto que han empezado, y con ello llega la tiranía y también la corrupción”.

Elogió la actitud de la Fuerza Armada en los recientes sucesos de Bolivia: “Los militares de Bolivia dijeron ‘de ninguna manera vamos a matar a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras familias y a nuestro pueblo’”.

Rubio afirmó que, en Venezuela, “una vez más el régimen de Maduro apuesta por la realización de unas elecciones falsas a principios de 2020, con algunos miembros de una “supuesta oposición”.

“Tenemos que alertar desde ya sobre esto porque aún hay miembros de la comunidad internacional y medios de comunicación que creen que realizar elecciones, aún sin garantías, es democracia”, sostuvo.

Para el Senador Rick Scott, es necesario continuar visibilizando sin descanso los permanentes abusos y violaciones de derechos humanos que comete el régimen criminal de Maduro.

“Cada día los medios deben tener imágenes y videos de las increíbles violaciones de derechos humanos que comete a diario el régimen de Maduro. Cuando el mundo vea que Maduro es un paria, que está matando niños día tras día de hambre y porque no tienen medicinas, cuando el mundo entienda que Maduro es un genocida ganaremos esta lucha”, manifestó.