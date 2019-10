Designan a Carlos Paparoni representante de oficina contra lavado de dinero y corrupción - Runrun

Esta oficina se encargará de «llevar a la justicia a quienes roban a Venezuela en el exterior»

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, designó este 29 de octubre al diputado Carlos Paparoni representante en la Oficina de Cooperación Regional contra el lavado de dinero y la corrupción, que tendrá el objetivo de coordinar esfuerzos en identificar a quienes «financian violaciones de derechos humanos en Venezuela».

Asimismo, indicó que esta oficina se encargará de «llevar a la justicia a quienes roban a Venezuela en el exterior». «Gracias al apoyo de los gobiernos democráticos de la región y al esfuerzo de todos los venezolanos, estamos logrando más presión contra los responsables de la emergencia en Venezuela», publicó Guaidó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el parlamentario Paparoni señaló en la referida red social que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) ha dado luz verde para iniciar el esfuerzo coordinado que identifique y bloquee bienes y cuentas de aquellas personas que se han enriquecido con el dinero de «pueblo venezolano».

Paparoni expresó además, a propósito de este anuncio, que asume con responsabilidad la tarea que le ha asignado el también presidente de la Asamblea Nacional. «Mientras no haya libertad para Venezuela, no habrá paz para quienes la han saqueado». Agregó que si esta ofensiva no se detiene ahora, están convencidos de que «este será el error colectivo más grande y más costoso de las Américas».

Paparoni publicó un hilo de tuits acompañados del #TiarContraCorruptos y en uno de ellos afirma que el gobierno de Nicolás Maduro está sobre las bases de «corrupción y terrorismo» y que por esa razón los opositores que conforman el ente legislativo están convencidos de que llevándolos a la justicia, «le abriremos las puertas a la libertad«.