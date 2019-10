Guaidó: El suedo de un maestro en Venezuela no alcanza para nada - Runrun

El presidente de la AN recorrió este sábado 26 de octubre el mercado municipal de La Urbina

El presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, señaló este sábado 26 de octubre en mercado municipal de La Urbina en Caracas que el sueldo mensual de los profesores y docentes “no alcanza para nada” y que por eso los educadores en el país se mantienen en protesta.

“El sueldo del mes alcanza para un kilo de carne, medio kilo de queso, dos papas, un tomate y medio cartón de huevo. Ese es el sueldo del mes de un profesor, y los utensilios en la casa, y el transporte, y la atención de nuestros chamos. Este no es solo nuestro reclamo, si hoy pudieron comprar comida, no hay luz, no hay gas, no hay libertad”, expresó.

Guaidó respaldó las movilizaciones de los maestros, transportistas y enfermeras. “Estamos protestando por el futuro de nuestros chamos. Hay que apoyar a los trabajadores, a las enfermeras, a los transportistas, a toda Venezuela”, concluyó.