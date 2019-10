Ministerio Público investiga muerte de dirigente de VP Edmundo Rada - Runrun

EL MINISTERIO PÚBLICO INFORMÓ que se encuentra realizando las investigaciones por el asesinato del coordinador del partido Voluntad Popular y exconcejal del municipio Sucre del estado Miranda, Edmundo Rafael Rada Angulo (43).

El cadáver de Rada fue hallado calcinado en horas de la mañana de este jueves 17 de octubre en el sector Guaicoco de la carretera Petare Santa Lucía.

“La Fiscalía 22º nacional coordina las diligencias de investigación y experticias efectuadas por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a fin de esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes”, afirmó el MP.

De acuerdo con información que obtuvo el Ministerio Público, el dirigente político fue visto por última vez la mañana del 16 de octubre en el Centro Comercial Palo Verde.

*Puede leer también: #MonitorDeVíctimas | Hallaron cadáver calcinado de exconcejal de Petare, Edmundo “Pipo” Rada

Una persona que pidió no ser identificada aseguró a TalCual que lo vio por última vez el miércoles 16 a las 8:30 am. Hablaron y Rada se fue en su moto, color naranja, modelo VStrom 650, que todavía no ha aparecido.

El jueves en la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseveró que la muerte del exconcejal fue un “asesinato de la dictadura”, pues asevera “hay claros indicios de que la causa es política”.

*Con información de TalCual

