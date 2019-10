Excarcelan a Pedro Jaimes, detenido hace un año y cinco meses por divulgar la ruta del avión presidencial - Runrun

PEDRO JAIMES, QUIEN FUE DETENIDO por el régimen tras difundir en su cuenta de Twitter información pública disponible en Internet sobre la ruta del avión presidencial, fue excarcelado este jueves 17 de octubre luego de un año y cinco meses de detención.

Según Espacio Público, Jaimes fue excarcelado por la Comisión de la Verdad de la asamblea nacional constituyente (anc), “como parte de un supuesto beneficio procesal”.

Pedro Jaimes Criollo es un aficionado a la aeronáutica y a la meteorología, y desde el 2013 publica en su cuenta de Twitter, Aereometeo, información sobre esos temas. El 3 de mayo tuiteó una imagen con la ruta de vuelo del avión presidencial y fue detenido una semana después, de forma irregular por funcionarios del Sebin. Tras ser presentado en tribunales estuvo desaparecido durante 33 días en los que fue torturado con electricidad, simulación de asfixia con bolsas en la cabeza, y golpeado repetidamente, lo que le produjo la fractura de una costilla.

El expediente del caso muestra información forjada y evidencias que no relacionan causalmente a Jaimes con los delitos que se le imputan: espionaje informático, revelación de secretos políticos, e interferencia de la seguridad operacional. Siendo inocente permaneció un año y cinco meses detenido en El Helicoide, le negaron asistencia médica, le impidieron recibir asistencia legal oportuna los primeros meses, y estuvo sujeto al retraso procesal impuesto por el Sebin, que se negó en al menos 16 oportunidades a trasladarlo a sus audiencias preliminares y de juicio.

La detención de Jaimes fue arbitraria

Sobre su caso se pronunciaron múltiples organizaciones de la sociedad civil incluyendo a la internacional Human Rights Watch. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en octubre de 2018 exigiendo al Estado que respetase el derecho de Pedro Jaimes a la salud, vida e integridad; y un grupo de Relatores también exigió que protegieran los derechos del tuitero. Por otra parte, tres relatores del sistema de Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado urgente al Estado venezolano exigiendo le respetaran sus derechos y protegieran su integridad.

El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias en su decisión 39-2019 afirmó que la detención de Pedro Jaimes es arbitraria ya que no existe fundamento legal para la misma, la detención fue consecuencia del ejercicio de su libertad de expresión, se violó el debido proceso y se obviaron reglas procesales.

Pedro Jaimes es inocente

La excarcelación de Pedro Jaimes no concluye su caso, ejecutado por un organismo ilegítimo deja al tuitero sujeto. Exigimos contundentemente que le otorguen la libertad plena a Pedro Jaimes, ya que la publicación de información disponible en Internet no constituye delito alguno; las pruebas esgrimidas en su contra en el expediente del caso no lo relacionan con los delitos imputados y el Estado actuó en violación del debido proceso repetidamente desde el momento de su detención.

Es obligación del Estado reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo que en el caso de Jaimes implica:

Brindarle atención médica integral y completa para curar las aflicciones que sufre producto de su detención ilegal

Aceptar públicamente que la detención fue arbitraria.

Declarar el sobreseimiento de la causa, lo que significa declarar que Jaimes es inocente en su totalidad.

