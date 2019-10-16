Canciller de Ecuador denuncia que Maduro y la guerrilla colombiana han instigado los disturbios y la violencia - Runrun

EL CANCILLER DE ECUADOR, José Valencia, denunció este martes 15 de octubre que el régimen de Nicolás Maduro y la guerrilla colombiana instigaron los disturbios y la violencia en ese país durante las protestas contra el presidente Lenín Moreno.
En una entrevista ofrecida a ABC.es, Valencia fue consultado sobre si tiene confirmación de que venezolanos participaron como “agitadores” en las protestas de Ecuador. Ante esta interrogante, el canciller ecuatoriano respondió lo siguiente:
“Tenemos una serie de indicios muy serios y la justicia está investigando conexiones entre ciudadanos venezolanos que han estado involucrados en las manifestaciones y que no sabemos cómo han entrado en nuestro país”.
Por otra parte, señaló que además de que muchos de esos ciudadanos son ilegales en Ecuador, “han participado de actos de delincuencia, sobre todo actos violentos”.
“Esos actos son ilegales, y más para un extranjero, que no puede hacer agitación política en un país al que no pertenece”, agregó.
En cuanto a la guerrilla colombiana, Valencia señaló: “Han recibido el apoyo de algún miembro activo de la guerrilla y las tácticas empleadas en las protestas urbanas y los disturbios callejeros son copiados de lo que ocurría en su momento en Colombia”.
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Valencia logró el respaldo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, reunido de urgencia en Washington, Estados Unidos, condenó en una resolución “cualquier acción encaminada a desestabilizar al Gobierno legítimamente establecido y el Estado de derecho, así como las interferencias de toda clase que alteren la democracia y la convivencia pacífica”.
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