Maduro: "El pueblo de Ecuador le torció el brazo al FMI, lo derrotó" - Runrun

NICOLÁS MADURO ASEGURÓ QUE EL pueblo de Ecuador “derrotó” al Fondo Monetario Internacional (FMI), dos días después de que el gobierno de Lenín Moreno derogó las medidas económicas que condujeron a una serie de protestas que se prolongaron por más de una semana.
“El pueblo de Ecuador tuvo un gran triunfo contra el Fondo Monetario, le torcieron el brazo al FMI, derrotaron al FMI, es una gran noticia de los pueblos de América del Sur, de América Latina”, afirmó Maduro en cadena de radio y televisión.
A juicio de Maduro, en Ecuador “pretendieron imponer un paquetazo neoliberal, un paquetazo del capitalismo salvaje”, pero el pueblo se levantó para decir “no al Fondo Monetario”.
También consideró que es “ridículo” creer que él está detrás de las manifestaciones en Ecuador: “Dicen que Maduro dirigió eso, es una ridiculez decirlo, es una ridiculez pensarlo, no fue Maduro, fue el pueblo de Ecuador, los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, la juventud, las universidades, los pueblos de las ciudades de Quito, de Guayaquil, la victoria y la lucha le pertenece al pueblo de Ecuador”.
En su opinión, los ecuatorianos “le torcieron el brazo a la prepotencia y a la mentira”. “Ahora comenzó un proceso de represión inaceptable contra líderes y dirigentes del pueblo de Ecuador, la van a pagar también los que cometen el error, por la arrogancia y la prepotencia del poder que creen tener”, añadió.
Asimismo, señaló: “Mientras que al pueblo de Ecuador pretendieron agredirlo y lo agredieron con un paquete de medidas económicas neoliberales”, a Venezuela “le agreden los mismos con sanciones, con bloqueos, con el robo de activos, con el robo de cuentas, con la persecución financiera”.
Con información de EFE
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